Cum să purifici apa acasă la tine

În zilele noastrea apa de la robinet este, în multe cazuri, plină cu bacterii și uneori poate fi toxică, apele de izvor și cele din fîntîni pot avea și ele substanțe toxice pentru organism.

Dacă situația este atît de dramatică, iar totul este atît de poluat, află cum poți purifica apa în mod natural la tine acasă!Carbonul activ este utilizat pe o scară largă la fabricarea filtrelor pentru purificarea apei. Datorită proprietăților sale de absorbție, carbonul activ absoarbe o cantitate semnificativă de substanțe toxice. Se utilizează frecvent în procesele de tratare a apei întrucît înlătură diferite mirosuri de impurități, îmbunătățește aroma și gustul apei potabile. Pentru a putea purifica apa cu carbonul activ înfășoară într-un tifon pastilele de carbon activ și adaugăle în rezervorul umplut cu apă, după care le lași așa peste noapte, iar dimineața apa va fi purificată. Dezavantajul metodei este faptul că, dacă vasul cu carbonul activ este ținut într-un loc călduros, va deveni un habitat pentru diverse microorganisme.Proprietățile bactericide ale argintului sînt cunoscute încă din antichitate; este știut faptul că ionii de argint purifică apa. Pentru a obține rezultatele dorite, trebuie să pui un obiect de argint în vasul cu apă sau să cumperi un vas din argint. Apa de argint obținută astfel stă mult timp fără a pierde din proprietățile sale. Din cauza faptului că folosirea apei de argint pe termen lung poate fi toxică și periculoasă pentru organism, trebuie să respecți dozele și recomandările specialiștilor.Siliciul activează puternic apa cu proprietăți bactericide importante. Îl poți cumpăra din farmacii sau de la expoziții de pietre. Apa tratată cu siliciu se păstrează timp îndelungat și are un gust mai bun. Pentru a purifica apa cu siliciu, spală bine siliciul și pune-l într-un vas de sticlă acoperit cu un tifon să nu pătrundă praful. Lasă vasul timp de mai multe zile la temperatura camerei, ferit de razele solare. Pentru ca apa tratată cu siliciu să păstreze proprietățile benefice mai mult timp, vasul trebuie să fie închis cu un capac. Pentru a păstra proprietățile sale, apa tratată cu siliciu nu se fierbe. Consumînd regulat apa tratată cu siliciu poți preveni o serie de maladii.Congelarea apei este o metodă foarte bună de purificare a apei de sărurile formate de metalele grele. Apa se toarnă într-un vas și se pune în congelator timp de 7-8 ore. În partea de sus a recipientului se formează o crustă de gheață care conține impurități de metale grele. Apa care are în compoziție molecule de apă grea îngheață mai repede decît apa obișnuită. După îndepărtarea crustei de gheață, restul de apă neînghețată se toarnă într-un alt recipient și se pune înapoi în frigider.Conform yve.to, este bine de știut faptul că numai gheața transparentă este benefică, gheața opacă nu, deoarece conține o concentrație ridicată de substanțe toxice. După finisarea procesului, apa rezultată din topire este benefică pentru sănătate, eliberează cantități mari de energie, ajută la eliminarea toxinelor, activează procesele metabolice, are efecte miraculoase și la nivelul pielii.