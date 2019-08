Cum reduci senzaţia de "picioare grele" cu viţa-de-vie roşie Diverse 4 august 2019, 22:33

Vita-de-vie rosie este cunoscuta inca din Antichitate, vechii greci aveau un adevarat cult, fiind emblema a civilizatiei grecesti vechi.

Este un arbust care poate ajunge pana la 80 cm inaltime, cu o radacina lunga si carnoasa, noduroasa, pe care cresc curpenii. Frunzele sunt rosii, cu mai multi lobi, zimtate; florile verzui cresc in ciorchini, care vor da nastere unor fructe verzi sau negre (strugurii).

Bogata in compusi fenolici de tot felul (flavonoide, taninuri), planta este un excelent astringent indicat in afectiuni venolimfactice (tonifierea venelor, fiind recomandat celor care sufera de picioare grele sau care au dureri de picioare), celulita si stimuleaza contractia musculara si favorizeaza circulatia sangelui spre inima.

In prezent, numeroase publicatii stiintifice descriu proprietatile binefacatoare circulatorii si antioxidante ale acestei plante, iar extractul de vita de vie pastreaza toate aceste proprietati.

Mod de intrebuintare – Vita de vie rosie

In fitoterapie, pe cale interna (capsule gelatinoase si infuzii) si externa (clatirea gurii si ochilor). De asemenea, se mai intrebuinteaza si in industria agroalimentara (ulei de seminte de struguri).