Cum preparăm detergentul lichid de vase acasă

Detergenții și produsele de curățenie pentru casă sînt adesea pline de substanțe chimice care dăunează mediului înconjurător și pot irita pielea.

O organizație non-profit din Belgia vine însă cu o alternativă. Și îi așteaptă pe cei interesați la ateliere de lucru, unde învață cum să realizeze versiuni mai prietenoase cu natura, utilizînd ingrediente destul de ușor de găsit.Înarmate cu mixere de bucătărie, linguri şi tot felul de recipiente, aceste doamne şi-au dat întîlnire într-o casă din Bruxelles pentru a lua lecţii despre cum se fac produsele de curăţenie ecologice, non-toxice.Cursul este organizat de două femei care şi-au făcut o misiunea din a-i învăţa pe oameni cum să pregătească produse de uz casnic şi de înfrumuseţare benefice pentru sănătatea umană, care să nu afecteze mediul înconjurător.Nastassia Godeaux, fondatoarea organizaţiei bio: “După ce am vorbit cu cei prezenţi la aceste workshop-uri am realizat că tot mai mulţi copii au pielea sensibilă sau sînt alergici la tot felul de lucruri. Părinţii lor caută soluţii alternative, produse care nu conţin parfum, fără prea multe substanţe chimice şi cît mai naturale.”Veronique Moreau, Workshop participant: “Pentru că sînt profesoară sînt mereu în contact cu copiii şi părinţii lor care sînt îngrijoraţi de sănătatea micuţilor. Aşa că sîntem foarte atenţi. Urmăm tot felul de instrucţiuni care ne obligă să nu folosim produse chimice dăunătoare pentru pielea noastră. Cînd ştergem mesele folosim anumite tipuri de săpun care sînt mai sănătoase pentru că sîntem responsabili de viaţa copiilor.”Activităţile organizaţiei includ ateliere de lucru atît pentru grupuri de prieteni sau familii, cît şi prezentări la tot felul de tîrguri de mediu. Cea mai cerută reţeta este cea pentru detergent lichid de vase. Pentru acest produs aveţi nevoie de apă fierbinte şi cîteva ingrediente.Candice Enderlé, Co-Founder: “Avem patru ingrediente de tip pudră ca bază plus coajă de săpun făcut din ulei de măsline. Folosim deci: percarbonat de sodiu pentru albire, sare de lămîie pentru decalcifiere, bicarbonat de sodiu pentru a curăţa şi a lua mirosurile neplăcute şi bicarbonat de sodiu pentru a degresa. Cojile de săpun făcute din ulei de măsline nu conţin glicerină şi pentru a face detergent folosim ulei de palmier.”Pentru o aromă deosebită se adaugă cîteva picături de ulei esenţial de citrice sau de cimbru şi detergentul este pregătit pentru a fi turnat în recipiente - evident, bio-degradabile. Iar produsele ecologice realizate în casă nu doar că sînt benefice organismului, dar costă şi mai puţin decît cele din magazine.