Cum poţi să recunoşti uşor un ananas copt

Ananasul este unul dintre fructele pe care este cel mai greu să îl cumperi.

Nu îţi poţi da seama uşor dacă este sau copt, pentru că sub spinii şi coaja lui se pot ascunde multe. La exterior poate să pară perfect, iar cînd ajungi acasăşi îl tai să fie stricat. Ai nevoie de un ananas copt ca să te poţi bucura de aroma şi textura sa.Totuşi, nu este greu să îţi dai seama dacă fructul pe care vrei să îl cumperi este sau nu copt, scrie Gustarte.CuloareaAnanasul îţi schimbă culoarea de la gri-verzui la galben în timpul procesului de coacere. Ca regulă generală trebui să ştii că trebuie să fie cît mai galben ca să te asiguri că este copt. Trebuie să fie galben auriu pe întreaga suprafaţă. Dacă are pete portocalii înseamnă că trebuie să îl laşi în galantar pentru că începe să se strice. Un lucru pe care trebuie să îl ştii despre ananas este că după culegere nu se mai coace.AspectulŢepii vor fi tot acolo odată ce ananasul se coace, dar diferenţa este că va fi un mic mai moale cînd este bun de mîncat. Dacă este prea tare, mai bine nu îl cumperi.MirosulAnanasul trebuie mirosit în partea de jos. Trebuie să fie o aromă fructată, dulce, proaspătă. Dacă deja emană un iz de fermentat, asemănător cu cel al oţetului înseamnă că nu mai are mult pînă se strică.