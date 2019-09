Cum arată astăzi cel mai cunoscut peisaj din lume, fundalul Windows XP

Cine nu cunoaște dealul verde și cerul senin, celebrul background al sistemului de operare Windows XP care a ajuns pe milioane de PC-uri din întreaga lume? Fotografia respectivă a fost făcută în anul 1996, într-o zonă viticolă din California, de către Charles O’Rear. Windows a cumpărat drepturile de proprietate abia în anul 2000. Cum arată astăzi acel deal?

Fotografia înfăţişează un deal acoperit de iarbă, sub un cer albastru, acoperit de cîţiva nori răzleți. Datorită sistemului de operare Windows XP, aceasta a devenit, cel mai probabil, cea mai vizionată imagine din toate timpurile.„E făcută în apropierea casei mele, la nord de San Francisco. Este o perioadă a anului, aici în Valea Napa, imediat după ploi şi chiar în timpul lor, cînd iarba devine foarte verde”, a povestit Charles O’Rear, cel care a recunoscut că poza nu a fost deloc editată. Ba mai mult, imaginea nu a fost surprinsă cu un aparat foto profesional.Acesta a continuat: „În fiecare vineri mergeam să-mi vizitez iubita care locuia aproape de San Francisco şi, într-o după-amiază, în timp ce conduceam pe un drum de ţară, am văzut imaginea perfectă: iarba era verde, soarele strălucea, în mijlocul lunii ianuarie, cerul era senin”.Anii au trecut și proprietarii terenului au plantat acolo viță de vie, cu atît mai mult cu cât California este o regiune viticolă renumită în acest domeniu.Windows a cumpărat drepturile de proprietate ale fotografiei în anul 2000. În ceea ce priveşte suma de bani încasată de la Microsoft, O’Rear (78 de ani în 2019) este obligat de o clauză să nu o dezvăluie. Ziariștii din Statele Unite cred că Microsoft ar fi plătit cam un cent per copie. Dat fiind că la nivel mondial Windows XP a fost instalat în peste 1 miliard de calculatoare, fotograful a primit cel puțin 10 milioane de dolari pentru creația sa.