Cum alegi cada de baie

Este foarte important să știi cum alegi cea mai bună cadă de baie pentru ca aceasta te va influența atît financiar cît și legat de confort.

In primul rand, este important pentru ca este o alegere pe termen lung si presupune o investitie si un efort financiar si este bine sa te documentezi inainte sa cheltui banii, astfel incat sa nu fi nevoit sa cumperi una noua pentru ca ai ales gresit. La fel de important este si faptul ca acesta alegere trebuie sa fie cea potrivita pentru tina si sa raspunda nevoilor tale. Si, nu in ultimul rand, dar la fel de important este faptul ca prin alegerea cazii potrivita iti poti imbunatati considerabil aspectul estetic al intregii bai, redand un aer proaspat si modern.

Bineinteles, acesta alegere nu este nici una usoara si nici una ieftina. Pe piata exista o plaja foarte larga de modele si preturi, ceea ce face dificila alegerea cazii de baie potrivita pentru tine. Pentru a-ti facilita sarcina si pentru a te ajuta sa alegi cea mai buna cada de baie, la cel mai bun raport calitate-pret, iti prezint tot ceea ce trebuie sa stii despre cazi inainte de a face o alegere.

Cazile de baie se impart in mai multe tipuri in functie de anumite criterii, cum ar fi: pret, materialul folosit, forma, dimensiuni, functii suplimentare, accesorii si garantie. Daca doresti sa alegi cea mai buna cada de baie, trebuie sa ai in vedere si sa te ghidezi dupa aceste criterii pentru a obtine cel mai bun raport calitate-pret.

Materialele folosite

Materialul este un alt criteriu important in alegerea unei cazi bune pentru baia ta. In functie de material, cada are o rezistenta mai mare la socuri cat si o durata de viata mai indelungata, insemnand o cheltuiala mai mica pe termen lung. Cele mai raspandite materiale in fabricarea cazilor sunt acrilul, fibra de sticla si fonta.

Acrilul - Acesta este cel mai utilizat material in fabricarea cazilor de baie. Acesta este un material usor, robust, foarte rezisten la frecari si socuri, cu suprafata foarte fina, neporoasa, usor de modelat si foarte usor de intretinut. Toate calitatile tehnice ale acrylului cat si aspectul placut la atingere il recomanda pentru intrebuintarea in producerea cazilor de baie.

Fibra de sticla - Si acest material este larg raspandit, insa in comparatie cu acrylul are o rezistenta mult mai mica la socuri, lovituri si frecari. Fibra de sticla este foarte maleabila, usor de montat insa nu foarte rezistenta, existand deseori riscul de fisurare a placii, de aceea, de cele mai multe ori, producatorii folosesc acest material in combinatie cu acrylul pentru a creste rezistenta. Avantajul principal al fibrei de sticla este costul mai redus fata de celelalte materiale.

Fonta si Otel - Si aceste doua materiale sunt utilizate in fabricarea cazilor de baie, insa sunt mai putin raspandite. Aceste doua materiale au calitati tehnice performante (rezistente la socuri, durabile, etc), insa in comparatie cu acrylul, acestea sunt mult mai grele, necesitand de cele mai multe ori suporti speciali de sustinere. De asemenea, cazile din fonta sau otel se gasesc la preturi mult mai ridicate, fiind superioare calitativ si avand un aer mult mai elegant comparativ cu celelalte.