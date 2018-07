Credea că va fi domnișoară de onoare, dar s-a trezit că era de fapt mireasă (FOTO)

Lesley Morgan, de 35 de ani, a mers la ceremonia de reînnoire a jurămintelor unei prietene, dar cînd a ajuns acolo s-a trezită că era de fapt la propria ei nuntă, organizată în secret de logodnicul său ajutat de prieteni și familie, scrie The Mirror.

Britanica și iubitul ei Chris sînt împreună de 17 ani și au un băiat de 13 ani. Cei doi s-au logodit în urmă cu mulți ani, dar perspectiva unei nuntă părea a fi îndepărtată deoarece iubitul ei nu 'părea genul' care să se căsătorească.

Recent, însă, prietena ei cea mai bună, Tina Stewart, a anunțat-o că vrea să își reînnoiască jurămintele cu soțul ei și i-a cerut să-i fie domnișoară de onoare.

Lesley povestește că a avut în repetate rînduri suspiciuni cu privire la ceremonia prietenei ei, dar nu a dat mare atenție, de fiecare dată intervenind ceva ce-i lua gîndul de la asta. Ea spune că pînă în momentul în care a văzut-o pe Tina îmbrăcată într-o rochie obișnuită, nu a conștientizat că este de fapt la propria ei nuntă.

„Am avut suspiciunile mele în ultimele luni, dar de fiecare dată cînd credeam că ceva nu miroase bine intervenea altceva. Tina mi-a spus să aleg o rochie pentru ceremonie și în acel moment chiar am crezut că mă pregătesc pentru ziua nunții mele. Mi-am ales rochia de vis, dar apoi m-am îngrijorat gîndindu-mă ‘dacă mă înșel și mă duc într-o rochie de mireasă la înnoirea jurămîntului prietenei mele? Dar apoi cînd am ajuns acolo, am intrat și mi-am văzut prietena într-o rochie obișnuită și pe Chris stînd la altar așteptîndu-mă mi-am dat seama că era nunta mea și am început să plîng”, a spus ea.

Lesley, din orașul St Leonards, East Sussex, a spus că „n-ar fi schimbat nici un singur lucru” la ziua respectivă și că iubitul ei, ajutat de prieteni și familie, i-a organizat nunta perfectă. 'Asta îmi arată cît de bine mă cunoaște. Singurul lucru pe care cred că l-aș fi schimbat ar fi fost melodia pentru primul nostru dans. El a ales melodia ‘Perfect al lui Ed Sheeran. Dar apoi mi-am dat seama că acea melodie este perfectă pentru un bărbat care a organizat o nuntă, așa că cred că de fapt a fost cea mai bună alegere”, a povestit mireasa fericită.

Cei doi au avut alături la nuntă în jur de 50- de persoane, prieteni apropiați și membri ai familiei și pe fiul lor Bailey în vîrstă de 13 ani. La ceremonie au venit și fratele și bunicul miresei care locuiesc în Scoția.