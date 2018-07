Corcoduşele şi multiplelele beneficii asupra sănătăţii

Le ştii, îţi amintesc cel mai adesea de copilărie şi de cum le mîncai verzi, direct din pomii din cartier sau din curtea bunicii, sau de cum dădeau gustul acru, declios al ciorbelor pe care le mîncai acasă la cea mai bună prietenă.

Corcodueşele sînt nişte fructe pe cît de comune, pe atît de benefice sănătăţii. Iată cinci motive pentru a te bucura de ele vara aceasta şi în cele ce vor urma.

Corcoduşele sînt bune în diete

100 de grame de corcoduşe au doar aproximativ 60 de calorii şi sînt extrem de săţioase, aşa că, dacă eşti la dietă, le poţi include cu încredere. În plus, fiind alcătuite în proporţie de aproximativ 80% apă, corcoduşele hidratează organismul, aşa că sînt recomandate în orice cură de slăbire. Încearcă să bei suc de corcoduşe înainte de masă şi te vei bucura nu doar de instalarea rapidă a senzaţiei de saţietate, ci şi de o accelerare a arderii grăsimilor.

Corcoduşele încetinesc procesul de îmbătrînire a pielii

Există mai multe feluri de corcoduşe şi fiecare dintre ele contribuie la încetinirea efectului de îmbătrînire a pielii, dar, de departe cele mai eficiente sînt cele care în stare coaptă au o culoare mov sau roşu închis. Acestea conţin cantităţi impresionante de resveratrol, unul dintre cei mai puternici antioxidanţi cunoscuţi, care se găseşte şi în coaja de la struguri şi care nu doar că încetineşte procesul de îmbătrînire, dar contribuie şi la menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii cardiovasculare.

Corcoduşele contribuie la prevenirea bolilor cardiovasculare

Corcoduşele pot contribui esenţial la sănătatea sistemului tău cardiovascular. Corcoduşele galbene sînt bogate în beta-caroten, antiodixantul care combate acţiunea nocivă a radicalilor liberi asupra organismului, cele roşu închis sau mov conţin resveratrol, eficient datorită efectului antioxidant, zeaxantină şi flavonoizi, care scad nivelul colesterolului LDL (rău) în organism şi reduc tensiunea arterială.

Corcoduşele previn stările de oboseală

Datorită cantităţii generoase de vitamina C, corcoduşele au rol de tonic asupra organismului, prevenind stările de oboseală cronică şi de epuizare. În plus, conţinutul bogat în fier al acestora, combinat cu vitamina C, care ajută la fixarea fierului, corcoduşele au un rol important în prevenirea sau chiar în tratarea anemiilor.

Corcoduşele contribuie la îmbunătăţirea funcţiilor cognitive

Corcoduşele au un conţinut ridicat de magneziu şi fosfor, două minerale extrem de utile pentru funcţionarea bună a sistemului nervos, contribuind la stimularea memoriei, la o putere de concentrare crescută şi la un tonus psihic mai bun, în general.