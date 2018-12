Condimentul-medicament cu efecte uimitoare asupra sănătății

Ghimbirul este unul dintre cele mai utilizate condimente dietetice din lume are efecte uimitoare și asupra sănătății. Acest lucru se explică în primul rînd datorită antioxidanților săi, dar și proprietăților antiinflamatorii și conținutului de compuși terapeutici.

Ghimbirul este disponibil în formă proaspătă, uscată, măcinată, capsulă și suc, rădăcina de ghimbir este ușor de adăugat în dietă ta dacă vrei să fii sănătoasă.Ghimbirul conține o gamă bogată de vitamine și minerale importante. De asemenea, conține gingerol, un compus cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare puternice care au fost asociate cu multe beneficii pentru sănătate.Combate greața. Este renumit pentru puterea sa de a trata starea de vomă și de greață.Ajuta la vindecarea infecțiilor fungice. Are un efect benefic asupra pielii și poate distruge ciupercile avînd proprietăți anti-fungice.Adjuvant în durerile menstruale.Crește imunitatea organismului. Deoarece are compuși care luptă împotriva inflamației și are și proprietăți antimicrobiene și antifungice care contribuie la combaterea infecțiilor.Reduce durerea cauzată de întinderile musculare. De exemplu, o mulțime de studii arată că gingarul este eficient împotriva durerii musculare induse de efort fizic.Ajută la tratarea indigestiei cronice. Indigestia cronica (dispepsia) se caracterizează prin dureri recurente și disconfort în partea superioara a stomacului. Se crede că golirea întîrziată a stomacului este un motor major al indigestiei, iar ghimbirul se pare ca accelerează golirea stomacului la persoanele care suferă de indigestie cronică.Scade nivelul colesterolului. sînt studii care arată că ghimbirul poate duce la scăderi semnificative ale nivelului colesterolului LDL și a concentrațiilor de trigliceride din sînge.Îmbunătățește funcția creierului și protejează împotriva Alzheimer-ului. Studiile sugerează că ghimbirul poate proteja împotriva daunelor provocate de vîrstă creierului. De asemenea, poate îmbunătăți funcția creierului la femeile în vîrstă.Ghimbirul ameliorează durerea, fiind recunoscut pentru capacitatea sa de a reduce inflamația articulară și durerea asociată cu artrita.Menține sănătatea orală. Sînt studii care arată că are rol de a inhiba creșterea bacteriilor orale legate de afecțiunile gingiilor, cum ar fi parodontita și gingivita.Util în problemele respiratorii.Ghimbirul este un expectorant natural, ceea ce înseamnă că eliberează flegma în plămîni și în pasajele de aer și te ajută să tușești.