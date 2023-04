Companiile străine, optimiste în piața chineză

Cea de-a treia Expoziție Internațională a Produselor de Consum din China (Expo Hainan) programată între 10 și 15 aprilie în Hainan a atras companii din 60 de țări și regiuni, care au expus peste 4.000 de produse de calitate.

În cele șase zile cît a durat evenimentul, s-au înregistrat fluxuri continue de vizitatori și achizitori.

„Este al doilea an cînd participăm la Expo Hainan. Am avut rezultate destul de bune la ediția trecută și anul acesta am adus două modele noi de ceas. Nu ne-am așteptat ca imediat ce au fost expuse să fie căutate de consumatori”, a declarat directorul administrativ pentru Asia-Pacific al companiei de ceasuri Romago din Elveția, Cai Zongfu. „Există o mare cerere pe piața chineză.”

Actualmente, China este a doua cea mai mare piață de consum și cea mai mare piață de retail online din lume. Ponderea consumului în Produsul Intern Brut s-a menținut la peste 50% pentru 12 ani la rînd. La conferința centrală dedicată problemelor economice care a avut loc la sfîrșitul anului trecut, s-a arătat că trebuie depuse eforturi pentru extinderea cererii interne, relansarea și stimularea consumului. În primul trimestru din acest an, piața de consum chineză a cunoscut o relansare stabilă. În martie, indicele prosperității al sectorului de retail a fost de 50,6%, în creștere cu 0,3 procente față de luna trecută. Această cifră înseamnă mai multe oportunități pentru companiile din diferite țări să intre pe piața chineză.

În ultimii ani, s-a înregistrat o vizibilă tendință de optimizare a structurii consumului în China și, „inovația consumului” a fost un cuvînt cheie la actuala Expo Hainan. Coordonatorul-șef pentru China al Comisiei de Comerț Exterior din Italia, Gianpaolo Bruno, crede că, pe lîngă produse de înaltă calitate, se cuvine ca firmele să ofere consumatorilor chinezi și noi moduri de consum și de viață.

La Expo Hainan din acest an, compania germană Kärcher a lansat un curățitor pliant. Conform reprezentanților companiei, acest produs dezvoltat de o echipă chineză poate satisface cerințele noi ale chinezilor pentru camping.

Pentru multe companii străine, actuala Expo Hainan nu numai că a reprezentat o platformă de etalare a produselor, dar și o oportunitate de creare a viitorului. De cînd această mare expoziție a debutat în 2021, tot mai multe companii internaționale profilate pe produse de consum și-au deschis reprezentanțe în Hainan, integrîndu-se în construcția centrului internațional de turism și consum. În viziunea acestor companii, mediul de afaceri deschis și cuprinzător, măsurile de deschidere prevăzute de Parteneriatul Economic Cuprinzător Regional (RCEP) și deschiderea portului de comerț liber Hainan le oferă oportunități de a-și dezvolta afacerile în lumea întreagă, bazîndu-se pe China.

Anul acesta, China va continua să promoveze deschiderea la nivel înalt, calitatea și nivelul cooperării comerciale și investiționale, deschiderea sectorului de servicii moderne, aderarea la Acordul de parteneriat transpacific cuprinzător și progresiv (CPTPP), Acordul de parteneriat în domeniul economiei digitale (DEPA) și alte acorduri comerciale de standarde înalte.

Duminică, cea de-a treia Expo Hainan a fost închisă și a fost deschis cel de-al 133-lea Tîrg de Importuri și Exporturi din China. Astfel, China implementează angajamentele luate prin acțiuni reale – va transforma piața chineză în piață mondială, împărtășită tuturor.