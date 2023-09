Cometa Nishimura va putea fi văzută cu ochiul liber

Pasionaţii de astronomie vor avea „o oportunitate rară şi interesantă" de a vedea o cometă cu ochiul liber cu ocazia unei „experienţe unice în viaţă", potrivit directorului unui centru de astrofizică din cadrul unei universităţi britanice, informează DPA, citat de Agerpres.

Cometa Nishimura a fost descoperită în august 2023 şi se va afla la cea mai mică distanţă faţă de Terra peste exact o săptămînă, cînd va fi vizibilă în Europa de Nord cu puţin timp înainte de zorii zilei de marţi, 12 septembrie.

Acest obiect cosmic, care călătoreşte prin spaţiu cu viteza de 386.000 de kilometri pe oră, este deja vizibil cu ochiul liber, potrivit profesorului Brad Gibson, directorul Centrului de Astrofizică E.A. Milne din cadrului Universităţii Hull din Regatul Unit.

Potrivit profesorului Brad Gibson, cometa Nishimura poate fi văzută în prezent în prima oră după apus şi în ora ce precede zorii zilei dacă persoanele interesate privesc bolta cerească în direcţia Est-Nord-Est, spre Luna aflată în primul pătrar şi spre planeta Venus.

„O oportunitate unică în viaţă”

„Această cometă are nevoie de 500 de ani pentru a orbita Sistemul Solar, în timp ce Pămîntul are nevoie de un an, iar planetele exterioare au nevoie de cîteva decenii. Cometa Halley, care a stîrnit mult interes în timpul apropierii sale de Terra în 1986, are nevoie de 76 de ani pentru a parcurge o orbită completă în jurul Sistemului Solar. Aşadar, cînd se spune că este o oportunitate unică în viaţă pentru a vedea cometa Nishimura nu este o exagerare", a explicat profesorul britanic.

„Ea poate fi deja văzută, dar se va afla la 78 de milioane de mile (125,5 milioane de kilometri) de Pămînt pe 12 septembrie şi atunci ar trebui să avem cea mai bună şansă de a o vedea cu ochiul liber. În medie, oamenii au şansa de a vedea o astfel de cometă cu ochiul liber o dată la un deceniu - este o oportunitate rară şi interesantă", a adăugat el.

Cometa C/2023 PI a fost numită după astrofotograful japonez Hideo Nishimura, care a descoperit-o în timp ce realiza fotografii cu expunere îndelungată ale bolţii cereşti folosind o cameră foto digitală pe 11 august.

Potrivit lui Brad Gibson, cometa Nishimura va ajunge la cea mai mică distanţă de Soare pe 17 septembrie, cînd se va afla la doar 27 de milioane de mile (43,4 milioane de kilometri) de astru.

Profesorul britanic spune că există o şansă reală ca obiectul cosmic să nu supravieţuiască acestei apropieri de Soare.

Oamenii de ştiinţă încă încearcă să estimeze dimensiunile cometei Nishimura, însă Brad Gibson este de părere că aceasta ar putea avea un diametru cuprins între cîteva sute de metri şi cîţiva kilometri.

Cometa ar putea fi responsabilă pentru o ploaie anuală de meteori, denumită Sigma-Hydris, care are loc în fiecare an în luna decembrie.

„Vectori ai Apocalipsei”

Potrivit profesorului britanic, cometele sînt „bucăţi de gheaţă şi roci" rămase în spaţiu după formarea Sistemului Solar în urmă cu aproape 5 miliarde de ani.

Atunci cînd se apropie de Soare, căldura astrului încălzeşte cometele, eliberînd din nucleul lor îngheţat o serie de gaze ce formează apoi coada lor distinctivă.

Micile particule de praf şi roci rămase captive în structura cometelor sînt astfel eliberate de căldura solară atunci cînd cometele trec pe lîngă Soare, iar Pămîntul trece în fiecare an prin acele „resturi", dînd naştere unui fenomen care se numeşte „ploaie de meteori".

Potrivit profesorului Gibson, nu există niciun pericol de ciocnire a cometei Nishimura cu Pămîntul, întrucît astronomii au calculat cu mare atenţie orbita şi viteza de deplasare a acestui obiect cosmic.

În comunitatea ştiinţifică, există de mai multă vreme o dezbatere despre obiectul cosmic - asteroid sau cometă - care a provocat dispariţia dinozaurilor de pe Terra în urmă cu 65 de milioane de ani.

„Ceea ce li s-a întîmplat dinozaurilor reprezintă un eveniment care are loc o dată la 100 de milioane de ani. Oamenii privesc cometele încă din cele mai vechi timpuri şi le-au interpretat în diverse feluri, de la vectori ai Apocalipsei şi pînă la simpli aducători ai unor veşti bune", a adăugat Brad Gibson.