Colecţia de lucruri personale a lui Freddie Mercury, scoasă la licitaţie

Mai multe lucruri care au aparținut solistului grupei Queen, Freddie Mercury, vor fi expuse la licitație.

Printre lucrurile scoase la vînzare putem găsi coroana artistului, versurile acestuia scrise cu mîna și un pieptene pentru celebra mustață a lui Mercury, transmite The Guardian.

Lucrurile lui Freddie Mercury, de la costumele de scenă și versurile scrise de mînă pînă la picturi și obiecte adunate în călătoriile artistului, vor fi expuse la Londra, New York, Los Angeles și Hong Kong înainte de a fi vîndute la licitație.

Printre lucruri se numără și coroana interpretului și o mantie din catifea roșie. Mercury a purtat ținuta dată în timpul interpretării finale a piesei God Save the Queen, care a încheiat ultima performanță live a artistului.

Sunt incluse, de asemenea, versurile scrise de mîna vedetei pentru piesa We are the Champions. Este de așteptat ca pentru articolul dat să fie oferite 300 000 de lire sterline.

Expoziția principală a lucrurilor lui Freddie Mercury va avea loc la galeria Sotheby’s din Londra. În cadrul acesteia vor fi expuse 1 500 de articole care au aparținut lui Mercury.

În colecție mai poate fi găsit și un mic pieptene argintiu pentru mustață, o pictură din 1880 de James Jacques Tissot ce înfățișează muza și amanta artistului (estimată la 600 000 de lire sterline) și chitara acustică Martin D-35 din 1975 în carcasa sa originală.