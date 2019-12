Cocktailul din 6 componente mi-a curățat ficatul! Efectul este vizibil chiar a doua zi

Eu ador asemenea tratamente! Acesta nu este doar un smoothie de legume, ci un ser vindecător pentru ficat!

Cîndva am avut probleme de sănătate, iar medicul mi-a prescris un curs de antibiotice. După cursul de lecuire cu medicamente, m-am simțit îngrozitor: greutate în partea laterală, amărăciune în gură, senzație de greață ușoară după mîncare - întregul buchet de senzații, cunoscut celor care au ficat bolnav...Rețeta acestui cocktail m-a inspirat și am decis să încerc s-o prepar. O băutură delicioasă care curăță orgabismul! Timp de o săptămînă m-am alimentat corect și am băut zilnic un pahar din această băutură vegetală, iar la sfîrșit am început să mă simt mai bine ca niciodată! Vă sfătuiesc să încercați...INGREDIENTE-3 morcovi-2 mere verzi-1 sfeclă-0,5 lamîie fără coaja-o bucată de rădăcină proaspătă de ghimbir-cîteva frunze de salată verde sau spanacPREGĂTIREAMărunțiți toate legumele spălate și curățate într-un blender. Adăugați în băutura vegetală concentrată 2 căni de apă. Poate fi băut rece și păstrat la frigider!Morcovii, bogați în flavonoide și vitamina A, hrănesc ficatul. Pectina, care se conține în mere, ajută la eliminarea toxinelor. Frunzele de salată verde asigură o bună circulație a sîngelui și întăresc sistemul imunitar. Ghimbirul și lămîia contribuie la funcționarea excelentă a tractului gastrointestinal, înlătură balonarea și îmbunătățesc metabolismul. Sfecla crudă are multă fibră benefică pentru intestine.Îmi place să gătesc smoothie-uri de legume în blender, iar acesta este cel mai bun! Încearcă efectul său vindecător, ficatul se va curăța și nu te va mai deranja.