Cît de folositoare sînt suplimentele de prevenire a depresiei - studiu Diverse 16 martie 2019, 20:00

Prevenirea depresiei nu este o sarcină simplă, iar un studiu arată că suplimentele speciale nu ajută cu adevărat la îndeplinirea ei.

Studiul a dezvăluit că oamenii care iau suplimente cu multivitamine în fiecare zi au șanse egale de a dezvolta depresie precum oamenii care iau pastile placebo. Mai mult, studiul a fost susținut de cercetările anterioare care au arătat că anumite diete și niveluri scăzute de nutrienți pot duce la un risc mai mare de depresie.

„Dieta și nutriția s-au dovedit promițătoare [în a reprezenta] un mijloc de a ajunge la un număr mare de oameni” și de a scădea riscul de depresie, după cum a subliniat profesorul de psihologie experimentală și aplicată clinic Ed Watkins, de la University of Exeter, din Marea Britanie. „Cu toate astea, acest experimente demonstrează în mod convingător că suplimentele nutriționale nu ajută cu prevenirea depresiei”.

Studiul a implicat peste 1.000 de oameni din Marea Britanie, Olanda, Germania și Spania. Toți participanții erau considerați ca avînd un risc crescut de a dezvolta depresie – ei au exprimat simptome medii ale depresiei în urma unui chestionar, dar nu avuseseră un episod depresiv sever în ultimele șase luni. Mai mult, toți erau supraponderali sau obezi, întrucît oamenii care au o greutate peste media normală prezintă un risc în plus de a suferi de depresie.

Oamenii au fost împărțiți aleatoriu în patru grupuri – un grup care a primit un tratament cu multivitamine, un grup care a primit un tratament cu pastile placebo, un grup care a primit un tratament cu multivitamine și a beneficiat de terapie comportamentală care să îi ajute să aibă o dietă mai bună și un grup care a primit un tratament cu pastile placebo și care a beneficiat de terapia comportamentală. Pastilele cu multivitamine conțineau acid folic, vitamina D, ulei de pește cu omega-3, zinc și seleniu.

După un an, 105 oameni (adică 10,5% din întregul eșantion de studiu) au dezvoltat depresie. Numărul de participanți care au dezvoltat depresie a fost cam la fel pentru fiecare din cele patru grupuri, ceea ce arată că suplimentele de depresie nu au făcut nimic în plus față de pastilele placebo. Mai mult, cercetătorii din spatele studiului au ajuns la concluzia că terapia de comportament a ajutat prevenirea depresiei în cazul oamenilor care au fost la numărul minim recomandat de ședințe.