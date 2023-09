Cinci tipuri de dureri de cap. Cînd trebuie să te îngrijorezi

Oricine are din cand in cand cate o durere de cap (cefalee). Dar cand devine cefaleea un motiv de ingrijorare? “Majoritatea durerilor de cap nu sunt severe si trec de la sine,” afirma Dr. Elizabeth Loder, director al Departamentului de Neurologie in cadrul Harvard-affiliated Brigham and Women’s Hospital. “Totusi, cunoscand caracteristicile diferitelor tipuri de cefalee te ajuta sa iti dai seama daca durerea de cap este o problema severa care necesita atentie medicala”, scrie reginamaria.ro

Tipuri de dureri de cap

Tipul 1:

Tensiune. Acesta este cel mai frecvent tip de durere de cap. Un episod tipic produce o durere surda, intepatoare pe ambele parti ale capului si il simti ca intr-o menghina. Durerea mai poate cuprinde si umerii sau gatul. Episodul poate tine de la 30 de minute la 7 zile. Desi cauza senzatiei de tensiune nu este cunoscuta, declansatorii pot fi stresul, oboseala si lipsa somnului. Partea buna este ca poti trata cefaleea de tip tensiune cu medicamente analgezice, precum acetaminofen sau antiinflamatoare nesteroidiene, precum aspirina, naproxen sau ibuprofen. Mai poti incerca un dus cald, un somn scurt sau o gustare usoara.

Tipul 2:

Migrena. Migrenele sunt mai severe si pot fi cu-adevarat debilitante. Durerea este frecvent centrata pe o parte a capului, debutand in jurul ochiului si tamplei si raspandindu-se catre spatele capului. Episoadele pot dura intre 4 si 72 de ore. Potrivit lui Dr. Loder, o modalitate prin care poti retine caracteristicile migrenei este acronimul POUND:

P: pulsating pain (durere pulsatila)

O: one-day duration of severe untreated attacks (episoadele severe netratate pot dura 1 zi)

U: unilateral (one-sided) pain (durere unilaterala (pe o singura parte))

N: nausea and vomiting (greata si varsaturi)

D: disabling intensity (intensitate debilitanta).

Desi migrenele pot aparea din senin, pot fi declansate sau agravate de anumiti factori, precum zgomotele puternice, lumina puternica sau mirosurile tari. La unele persoane, episoadele sunt precedate de cateva ore de oboseala, depresie si iritabilitate. Aproximativ un sfert dintre persoanele cu migrena au frecvent Aura (senzatie de neliniste inainte de declansareadurerii) sau experimenteaza halouri sau pete luminoase. Amorteala si furnicaturile sunt, de asemenea, frecvente, si se manifesta de obicei pe o parte a corpului, in general la nivelul fetei sau mainilor. Daca tratezi o migrena din timp, o poti gestiona cu ajutorul analgezicelor. Daca acestea nu ajuta sau daca migrenele devin mai frecvente sau mai severe, cere sfatul medicului.

Tipul 3:

Cefaleea de tip cluster. Acestea sunt de cinci ori mai frecvente la barbati decat la femei. Numele provine de la faptul ca se manifesta in clustere (grupuri); de exemplu, intre 1 si 8 dureri pe zi pe o perioada de 1-3 luni care pot recidiva o data la cativa ani. Durerea este destul de severa si intotdeauna se manifesta pe o parte a capului. Durerea debuteaza abrupt si dureaza, in medie, intre 30 de minute si 1 ora. De asemenea, ochiul de pe partea dureroasa se poate inrosi si poate lacrima, pleoapa cade frecvent si incepe sa curga nasul. Majoritatea persoanelor devin nelinistite si agitate in timpul unui episod de cefalee, iar greata si sensibilitatea la lumina sunt si ele frecvente. Din pacate, medicamentele antialgice nu produc ameliorare. Oxigenul in doze mari poate fi eficient daca este administrat la debutul durerii. Exista si anumite medicamente care pot reduce durata episoadelor – de exemplu, sumatriptan poate ameliora durerea, in special administrat sub forma injectabila, insa si administrarea nazala sau orala pot fi de ajutor.

Durerea de cap mai poate fi determinata de alte afectiuni sau situatii. Aceste tipuri de cefalee sunt de scurta durata si pot fi tratate usor:

Tipul 4:

Cefaleea sinusala. O infectie a sinusurilor poate provoca durere de frunte, in jurul nasului si ochilor, la nivelul obrajilor sau dintilor superiori. Cand infectia se amelioreaza, durerea dispare.

Senzatia de “inghetare a creierului”. Unele persoane dezvolta o cefalee ascutita, brusca, atunci cand mananca sau beau ceva rece. Durerea trece de obicei in cateva minute. Daca aceasta este pentru tine o problema frecventa, incearca sa incalzesti mancarea in fata gurii inainte sa o inghiti.

Tipu 5:

Cefaleea de miscare. Exercitiile fizice intense pot uneori sa declanseze o durere de cap. Asigura-te ca te hidratezi bine inainte si dupa ce faci miscare. De ajutor mai pot fi medicamentele antiinflamatoare.

Cand sa te ingrijorezi

Majoritatea durerilor de cap raspund la analgezice sau la alte medicamente prescrise de medic. In cazul anumitor dureri de cap, este insa mai bine sa ceri ajutor medical. Semnele de alarma pot fi urmatoarele: