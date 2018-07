Cercetătorii: cum influențează alimentele grase asupra organismului

Oamenii de știință de la Universitatea Columbia (New York, SUA) au descoperit ca grăsimile saturate, care fac parte din componența uleiului de palmier și din grăsimile animale distrug membranele celulare si duc la moartea celulelor.

Despre acest lucru se spune într-un studiu, publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

A fost remarcat faptul că cercetătorii au elaborat o nouă metodă a microscopiei, care permite urmărirea mișcării acizilor grași, după absorbția lor de către celulele vii. Pentru a face acest lucru, oamenii de știință au înlocuit, în prealabil, atomii de hidrogen cu izotopul deuteriului, fără a schimba proprietățile chimice ale compusului.

Ca rezultat, s-a constatat că acizii grași saturați se lipesc de membrana celulară elastică, diminuîndu-i elasticitatea. Celula, absorbind prea mulți astfel de compuși, devine mai rigidă, distrugîndu-se treptat.

Cu toate acestea, oamenii de știință au descoperit ca consumul de alimente bogate în grăsimi nesaturate, care se găsește în uleiul de pește, uleiurile vegetale și nuci poate să neutralizeze efectul negativ al grăsimilor saturate, dizolvînd plăcile lipidice.

În plus, experții menționează că rezultatele studiului pot fi importante pentru combaterea obezității, diabetului și a bolilor cardiovasculare.

