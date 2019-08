Cercetătorii care studiază psihologia știu de ce oamenii mint așa de mult Diverse 24 august 2019, 17:32

Știi și tu că o minciună mică și nevinovată este urmată deseori de o minciună și mai mare și tot așa, pînă ajungi să te pierzi în ele.

Care este explicația pentru aceste minciuni spontane care ne împing să continuăm seria fără să ne dăm seama.

O echipă de cercetători de la UCL a realizat un studiu care a fost finanțat de Center for Advanced Hindsight și de Wellcome, care ne arată că minciunile "nevinovate" nu fac decît să provoace o desensibilizare în zona creierului asociată cu emoțiile, astfel acest lucru ne ușurează munca de a minți cu nonșalanță în continuare.

În cadrul studiului, cercetătorii au analizat creierul a 80 de voluntari. Astfel, au descoperit că de vină pentru minciunile pe care le spunem este o amigdală din creierul nostru care are un rol esențial în stabilirea emoțiilor. Așadar, minciunile spuse în mod regulat nu fac decît să slăbească răspunsul amigdalei vizavi de minciuni. Studiul a fost publicat în jurnalul Nature Neuroscience și reprezintă o premieră în materie de dovezi empirice legate de minciuni.

Mai exact, participanții au fost împărțiți în două echipe și au primit ca sarcină să realizeze niște estimări. Astfel, unul dintre cei doi membri ai echipei trebuia să facă o estimare a numărului de monede dintr-un borcan, pe care trebuia să o trimită ulterior prin intermediul unui PC, partenerului său de echipă care nu avea acces la borcan.

Însă, cercetătorii i-au informat pe participanți că o estimare în plus sau în minus ar putea aduce beneficii lor înșiși sau partenerului de echipă. Drept urmare, aceștia au preferat să mintă pentru a-și aduce beneficii proprii, adică pentru a-și atinge interesul. În tot acest timp amigdala, de care vorbeam mai sus, a fost puternic stimulată.