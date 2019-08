Cercetătorii au descoperit o specie de rechin care strălucește în întuneric

Oamenii de știință au descoperit o creatură marină care este de-a dreptul spectaculoasă.

Este vorba despre un rechin, de dimensiuni reduse, care strălucește foarte puternic în întuneric. Cum explică specialiștii această caracteristică bizară a rechinului.Această specie de rechin complet nouă a fost descoperită de către specialiști în Golful Mexic, însă aceștia știau despre el, conform unui articol care a apărut în publicația Zootaxa, dar nu au avut oportunitatea pînă acum să-l analizeze îndeaproape. Mai exact, aceștia au descoperit acestă creatură magică, în urmă cu aproape un deceniu, din greșeală, în timp ce ajutau o balenă să se hrănească.De ce acet soi de rechin luminează în întuneric?Rechinul se numește Mollisquama Mississippiensis sau rechinul american de buzunar și nu măsoară mai mult de 14 centimetri în lungime și este o sub-specie a rechinilor Kitefin. Acum, acesta de află în posesia lui Mark Grace din cadrul National Marine Fisheries Service Mississippi Laboratories of the National Oceanic and Atmospheric Administration.Mollisquama Mississippiensis reușește să facă lumină în întuneric datorită lichidului bioluminiscent, pe care-l emite. Cu cel îl ajută această lumină pe care o emite? Ei bine, așa atrage hrana.Și se pare că mai există un rechin cu o astfel de abilitate uimitoare care a fost capturat și care se află în posesia Muzeului de Zoologie din Rusia „Cele două specimene sînt însă foarte diferite, iar faptul că provin din oceane diferite atrage atenția asupra diferențelor climatice în care își desfășoară activitate. Rechinul rușilor a fost găsit în 1979 în Oceanul Pacific de Est", a declarat Grace.Această descoperire ar trebui să ne facă mai umili și să ne arate că încă nu știm tot despre viețuitoarele uimitoare din Golful Mexicului, este de părere Henry Bart, directorul Institutului de Cercetare a Biodiversității din Tulane.