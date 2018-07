Cele mai mari frici ale primului an de părinte și cum să le depășești

Sa fii parinte si nu e tocmai usor, iar asta o auzi si in stanga si in dreapta. Pana cand nu esti pus in fata faptului implinit, de multe ori crezi ca ceilalti exagereaza.

Insa cand ajungi cu bebelusul acasa, iti dai seama cat de multe temeni pot interveni in primul an de viata al copilului. Iata-le pe cele mai mari dintre ele, explicate de specialistii Parents.com.

1. Sa iesi cu copilul din casa

De ce? Te temi sa nu-l expui la germeni care il pot imbolnavi

De ce sa nu te mai temi? Daca cel mic stranuta sau te gandesti sa-l duci intr-un mediu aglomerat, ar fi mai bine sa nu il scoti din casa. Insa trebuie sa te gandesti ca bebelusul are nevoie de aer curat, iar tu ai nevoie de schimbarea mediului pentru a-ti revigora starea de spirit. In plus, bebelusii se dezvolta mai bine atunci cand primesc mai multi stimuli.

Sfatul medicului: Nu duce copilul in medii aglomerate mai devreme de 3 luni, in special in timpul iernii sau cand este sezon de gripa si raceli. Atunci cand te duci in vizita sau primesti musafiri, asigura-te ca toti cei care intra in contact cu bebelusul sunt sanatosi si s-au spalat temeinic pe maini. Daca prin preajma sunt copii mai mici (frati/surori, rude de alt grad sau prieteni), explica-le ca un bebelus trebuie, deocamdata, doar privit si nu atins.

2. Sa pui bebelusul pe burta

De ce? Te temi ca nu-i va placea si va incepe sa planga.

De ce sa nu te mai temi? Bebelusii petrec cea mai mare parte a timpului pe spate, deci va fi "o gura de aer" sa stea si intr-o alta pozitie.

Sfatul medicului: Un bebelus trebuie sa petreaca aproximativ 20 de minute pe zi si pe burta pentru a-si dezvolta muschii gatului, spatelui si pentru a se putea misca, rostogoli sau sta in fund. In plus, statul pe burta relaxeaza si ceafa bebelusului si astfel nu va mai aparea plagiocefalia (aplatizarea capului bebelusului). Daca bebelusului tau nu-i place sa stea pe burtica, ai grija sa il asezi in aceasta pozitie mai des, pe perioade mai scurte de timp. Pentru a face timpul petrecut pe burtica fascinant, asaza-I in jur jucarii colorate si alaturate-i-te in aceeasi pozitie. Daca tot nu-i place, incearca o pozitie de pilates: asaza-te pe spate si pune copilul pe burtica, pe burtica ta. Enjoy!

3. Sa faci zgomot in timpul somnului

De ce? Pentru ca este impamantenita fraza "Ssst! Trezesti copilul!".

De ce sa nu te mai temi? Sa mergi pe varfuri prin casa, sa nu vorbesti, sa nu faci zgomot te impiedica sa petreci cateva momente linistite doar pentru tine si vei acumula si mai multe frustrari. Zgomotele obisnuite nu trezesc bebelusii din somn pentru ca ei sunt obisnuite cu ele inca din perioada intrauterina.

Sfatul medicului: Nu trebuie sa dai drumul boxelor la maxim, insa nici sa fie liniste ca la biblioteca. Daca ai un copil care se trezeste la cel mai mic zgomotel sau daca locuiesti aproape de strada, apeleaza la zgomotele albe (aspiratorul, apa de la robinet, ventilatorul).

4. Sa pui copilul jos cand plange

De ce? Pentru ca nu vrei sa-I lasi senzatia ca este "abandonat"

De ce sa nu te mai temi? Se poate forma un cerc vicios. Leganatul, purtatul in brate sunt foarte relaxante pentru bebelus pentru ca primeste toata atentia parintilor. Insa, prea mult legat si prea mult tinut in brate pot crea dependenta. Ce inseamna prea mult sau prea putin depinde de fiecare copil in parte. Parintele trebuie doar sa urmareasca ce fel de copil are si, incet, incet, sa descopere impreuna calea de mijloc.

Sfatul medicului: Plansul face parte din viata de bebelus. Tine-ti copilul in brate, alinta-l, insa nu e nicio catastrofa daca il lasi apoi in patut pentru a-ti mai face din treburi. Atentie, insa, daca plansul este continuu, ai putea verifica si alte cauze precum disconfortul creat de anume probleme medicale: reflux gastroesofagian, intoleranta la lactoza, colici. Daca suspectezi oricare dintre aceste probleme, vorbeste cu medicul pediatru.

5. Sa lasi tatal sa se ocupe de copil

De ce? Pentru ca nu ai suficienta incredere ca totul va fi bine.

De ce sa nu te mai temi? Daca stai tot timpul langa copil, s-ar putea ca nimeni altcineva sa nu-l mai poata linisti atunci cand este agitat, in lipsa ta. Va manca cu tine, va dormi cu tine si numai tu il vei putea calma. Lucru mai greu daca tu esti plecata la birou, de exemplu.

Sfatul medicului: Si tatal copilului trebuie sa petreaca timp cu micutul lui. Chiar conteaza daca scutecul este pus bine sau nu? Mai mult, s-ar putea sa descoperi ca in unele activitati cu copilul este chiar mai priceput decat tine.

6. Sa dai copilului si san, si biberon

De ce? Pentru ca bebelusul se va obisnui cu biberonul si nu va mai dori la san.

De ce sa nu te mai temi? Este perfect daca poti alapta de la inceput si pana cand copilul se intarca. Insa, daca te intorci mai devreme la serviciu sau trebuie sa te duci in alta parte, n-ar trebui sa-ti faci griji cu biberonul.

Sfatul medicului: Atat timp cat ai alaptat fara probleme cel putin in primele 4 saptamani, copilul nu va fi deloc confuz in alegeri. Va sti sa se intoarca la sanul tau, imediat ce-l gaseste si nu-l va da pentru o tetita de biberon. Pentru asta, insa, va trebui sa-I dea altcineva biberonul, iar tu sa nu fi pe langa copil, ca sa te vada.