Cele mai inaccesibile și mai frumoase locuri de pe Pămînt (FOTO)

Canalul de televiziune american CNN a prezentat ratingul celor mai inaccesibile locuri de pe Planeta Pămînt.

Pe lista americană sînt24 depoziţii. Locurile cele mai greu accesibile din rating sînt situate în Asia - cinci. America de Sud și Arctica au oferit liste cîte patru locuri. În America de Nord, Australia și Antarctica sînt situate cîte două puncte greu accesibile.În Oceanului Pacific există trei poziții de astfel de locuri, iar în cel Atlantic una. În Oceanul Indian și Europa, locuri greu accesibile, demne de evaluarea CNN nu au fost găsite. Deşerturile din Etiopia și junglele Amazonului, Stația-tabără de Gheață Barneoși craterul plin cu gaze arzînde, orașul pierdut al incașilor și locul de exil al lui Napoleon. Noi le-am ales pe cele mai interesante dintre ele.În fiecare an mii de turiști vizitează ruinele orașului antic Machu Picchu, care se află în Peru. Dar în această țară întinsă pe versanții Anzilor există o altă perlă a incașilor - orașul Choquequirao. Acesta este situat în partea de sud a Peru, pînă la acesta este mult mai greu de ajuns, de aceea el este mult mai puțin studiat de arheologi (doar 30-40% au fost explorate) și aici practic nu ajung turiști.Depresiunea Danakil este localizată în Deşertul cu aceeaşi denumire, la granița dintre Etiopia și Eritreea. Acesta este cel mai canicular loc de pe Pămînt, dacă e să luăm în calcul nivelul record maxim al temperaturii medii anuale. În timpul iernii, termometrul în Danakil nu scade sub plus 34 de grade Celsius, iar în timpul verii sub 40 de grade. Temperatura maximă la soare este de plus 63 de gradeCelsius.Două puncte deodată sînt situate în Antarctica: Polul Sud și Polul Sud inaccesibil. De aceea, majoritatea turiștilor se limitează la traseele turistice de-a lungul coastei cu escala pe coasta continentului de gheață. În ceea ce privește polul inaccesibil, pe locul acestuia exploratorii polari sovietici au construit o clădire decorată cu o statuie a lui Lenin. Astăzi Ilici este protejat ca monument istoric.Cooper Canyon, care se află în statul mexican Chihuahua, este mai adînc și mai lung decât legendarul GrandCanyon. Totodată, la marginea acestuiase află un orășel minier abandonat Urique- unul dintre locurile cele mai inaccesibile din America de Nord. Și nu uitați că statul Chihuahua este unul cu cea mai ridicată criminalitate din Mexic.Australia se află departe de centrele civilizației mondiale, iar insula Tasmania şimai departe. Cea mai inaccesibilă parte a insulei este Peninsula Tasman, care este legată de insulă prin douăstrîmtori. Din cauza îndepărtării acestora, cei mai periculoși criminali erau exilați pe peninsula, unde în mine îşi petreceau restul vieții.În anul 1971, geologii sovietici au descoperit în Turkmenistan o peșteră subterană plină de gaze.Forarea a dus la formarea unui crater și la emanarea gazelor. Pentru a limita efectele dăunătoare asupra oamenilor și animalelor, a fost luată decizia să dea foc la gaze. Geologii au sperat că focul va înceta după cîteva zile, dar acesta ardeşi în prezent. Localnicii numesc locul "Ușa în Iad" sau "Porțile Iadului", deoarece tot ce eviu, odată ce ajunge în crater, moare.Tabăra de Gheață Barneoeste creată de exploratorii polari ruși în fiecare primăvară pentru o lună și jumătate în martie și aprilie.Baza dispune de 12 case de locuit, două heliporturi cu piste de aterizare și o pistă capabilă să primească elicoptere Mi-8 și aeronave AN-74. Cel mai uimitor lucru este că plătind 20 de mii de dolari oricine doreștepoate vizitaBarneo. În fiecare an sînt circa 250 de persoane, care vin să viziteze locul.Insula Sf. Elena nu a fost aleasă doar pentru exilul lui Napoleon Bonaparte. Mai întîi trebuie să ajungeţi la Cape Town, ca apoi timp de o săptămînă pe mare pînă la insula propriu-zisă, localnicii încă mai speră ca numărul turiștilor să crească. Muntele Chogori, cunoscut în Europa drept K2 este mai mic ca înălţimedecît Chomolungma cu mai mult de 200 de metri. Însă alpinismul este mult mai dificil aici, dacă Everestul a fost cucerit de mai mult de 8.300 de oameni, atunci piscurile K2 le-au atins doar 302 de alpinişti. Totodată, Chomolungma a ucis 280 de persoane, iar Chogori - 77 de persoane. Aşadar, reiese că la cucerirea K2 fiecare al cincilea alpinist moare!