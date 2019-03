Cele mai eficiente metode de a scăpa de stres. Cum restabilim echilibrul

Ni se întâmplă des să ne confruntăm cu stresul, mai ales că trăim într-o lume agitată în care încercăm să găsim soluţii care să ne aducă instant liniştea.

Să nu uităm că, până la urmă, stresul nu ocoleşte pe nimeni şi, din păcate, viaţa se derulează într-un ritm alert, iar responsabilităţile multiple ne fac să trăim pe repede înainte. Foarte important este să luăm o pauză pentru a restabili echilibrul, atât fizic, cât şi în plan psiho-emoţional. Suzana Pretorian, medic specialist în balneologie recomandă câteva terapii cu rol antistres.Masajul ne ajută să ne relaxăm musculatura şi articulaţiile, dar totodată, prin eliberarea aproape instantanee de oxitocină, hormonul armoniei individuale şi sociale, ne ajută să ne relaxăm psihic. Doar gândiţi-vă la acel moment în care vă deconectaţi de stresul cotidian şi aveţi timp pentru dumneavoastră. Oxitocina are efect analgezic, de activare a circulaţiei şi induce relaxarea şi starea de bine, de calm. Datorită efectului instant, masajul este remediul ideal antistres. În plus, !meniul! este unul foarte generos, de la masajul medical, la masajul thailandez, cu pietre vulcanice, ulei cald etc.Împachetările cu nămol produc relaxarea musculo-articulară profundă şi de durată, dar şi relaxarea psihică, mulţumită temperaturii (cca 42 gr C), a compoziţiei şi modului de aplicare. Compoziţia nămolului poate conţine cantităţi crescute de clorură de sodiu cu efect de resorbţie a edemelor, activare a circulaţiei, în timp ce substanţele organice conţinute induc virarea spre o stare de calm şi relaxare. În urma a cca 5 şedinţe, efectul de reglare neuro-vegetativă şi antistres se poate menţine undeva la şase luni. În plus, pielea rămâne catifelată, hidratată şi îşi recâştigă elasticitatea.În cazul apei sărate hiperconcentrate, efectele generale sunt asemănătoare nămolului, la care adăugăm şi efectul imersiei în apă. Astfel, efectul acesteia este de reechilibrare a zonelor deficitare sau supraîncărcate electromagnetic ale corpului, prin mecanism ionic şi osmotic.