Cele mai bune alimente pe care merită să le consumi vara

Temperaturile foarte ridicate din timpul verii pot reprezenta unul dintre obstacolele în calea fericirii tale culinare.

Gustările calde sînt mai greu de consumat în această perioadă, de aceea, de multe ori, ai senzația că nu ai poftă de mîncare. Însă există o serie de alimente și o varietate de moduri de preparare care să te ajute să redescoperi plăcerea de a mînca.Deși verile pot fi călduroase, sînt cîteva momente cînd atmosfera se răcește. Acelea sînt clipele în care poți să programezi gustările mai consistente. Un mic dejun copios ți-ar putea da energie pentru întreaga zi.Potrivit specialiștilor, prînzul poate fi mai lejer, iar cina o poți lua după apusul soarelui, cînd temperaturile mai scad un pic. În rest poți profita de mici gustări, cu alimente care se găsesc din belșug în timpul verii.Considerate a fi cele mai răcoritoare, sănătoase și savuroase alimente de vară, jarbujii sau zămoşii pot fi folosiți pentru salate de fructe, deserturi, smoothies și milkshakes. Nu doar că sînt gustoși, dar aceştia pot contribui la prevenirea mai multor afecțiuni, printre care hipertensiunea arterială, bolile de inimă, răcelile și gripele.Frunzele de amarant, cele de rucola, busuiocul și alte ierburi de vară pot fi amestecate într-un bol, peste care să adaugi un sos de iaurt, astfel încît să obții o salată gustoasă de vară. Această gustare conține nutrienții de care ai nevoie pentru a te simți bine într-o zi de vară și, în plus, te poate ajuta să obții silueta pe care ți-o dorești. Dacă organismul tău are nevoie de o gustare mai consistentă, poți adăuga fructe, nuci, carne albă, ardei, mentă sau frunze de coriandru.Păpuşoiul este unul dintre alimentele bogate în fibre, cu un conținut scăzut de calorii. Vara, păpuşoiul poate fi adăugat în salate, poate fi copt pe grătar sau fiert. În toate cazurile este recomandat să fie gătit fără sare sau unt.Pătlăgelele culese din grădină sînt cele mai la îndemînă legume pe care le poți consuma în această vară. Bogate în antioxidanți și vitamina C, pătlăgelele conțin, de asemenea, fitochimicale benefice, care pot împiedica evoluția unor boli cronice.În timpul verii, organismul tău are nevoie să fie bine hidratat, de aceea este important să consumi alimente care să te ajute în acest proces. Din categoria alimentelor hidratante face parte pepenele, care e format în proporție de 95% din apă. Poți folosi această legumă în diferite moduri: de la a prepara apă de pepeni, pînă la salate din pepeni.Cînd vorbim de vară nu putem ignora bostăneii. Nu doar că sînt foarte gustoși, dar bostăneii reprezintă și o sursă importantă de fibre, despre care se spune că ar contribui la protejarea sănătății inimii și la scăderea colesterolului.Aceste fructe de pădure sînt o sursă importantă de fibre. Dacă în afara sezonului prețul acestor fructe poate fi unul foarte mare, vara ele se găsesc la prețuri accesibile, atît în piețe, cît și în supermarketuri. sînt foarte bogate în vitamina C și sînt ideale pentru un desert gustos în timpul verii.Merele și prăsadelePentru un impact nutrițional corespunzător este important să mănînci aceste fructe cu tot cu coajă. Ai grijă să le speli bine înainte de a le mînca. Alimente bogate în fibre, atît merele, cît și prăsadele sînt fructe de sezon.Vara este cel mai bun anotimp pentru a mînca și asta și pentru că, în această perioadă, se găsesc o mulțime de alimente bogate în fibre, care îți oferă energie din plin și pot contribui la îmbunătățirea stării tale de sănătate. Însă, indiferent ce alimente alegi să consumi vara aceasta, important e să savurezi din plin ceea ce mănînci.