Cele 3 mari greșeli despre bani pe care le fac părinții

Cînd este vorba despre bani, toti parintii spera pentru copiii lor sa aiba o viata mult mai prospera decat a lor.

Insa, tot ce stiu ei despre bani au invatat de la parintii lor, iar prosperitatea intarzie sa apara. Adevarul este ca atunci cand se vorbeste despre bani, oamenii se lasa purtati de sentimente si, intr-un timp relativ scurt, se pot simti vinovati in legatura cu ce si-au invatat copii sau ce nu i-au invatat in legatura cu acest subiect. Este important sa nu se uite faptul ca nu exista raspunsuri 100% adevarate. In general oamenii aleg sa faca sau sa nu faca ceva pe baza propriilor valori si prioritati. Insa, iata cele 3 greseli pe care le fac cei mai multi dintre parinti, uneori nici nerealizand ca le fac:

Multi parinti simt ca au dat gres pentru ca nu le-au putut cumpara copiilor toate cadourile de pe lista sau ca nu au mers in vacanta de 4 stele asa cum „toti ceilalti" au facut-o. Insa cel mai pretios dar pe care i-l poti face unui copil este sa-l inveti ca nu poate primi mereu ce vrea cand vrea. Potrivit cercetarilor de specialitate lectia rabdarii, de amanare a primirii recompensei este o abilitate folositoare in viata. Cu alte cuvinte asteptarea si NU primirea este Sfantul Graal.

Potrivit cercetarilor facute la Universitatea Wisconsin–Madison abilitatea de a amana este legata de abilitatea de a economisi.

Exista vreo posibilitate de a dezvolta in copii abilitatea de amanare/economisire?

Raspunsul este da. Solutia este oferita de cercetatorii de la Universitatea Rochester si este una simpla: copii care cresc intr-un mediu in care adultii isi tin cuvantul isi dezvolta aceasta abilitate pentru ca au incredere ca vor primi ceea ce li s-a promis.

Despre bani #2: Avem datorii mari insa, din fericire, copii nostrii nu stiu asta

Chiar daca tu faci tot posibilul ca micutii tai sa fie tinuti departe de chestiunile financiare ale familiei sunt sanse destul de mari ca ei sa stie mai mult decat iti inchipui. Cand o familie este inglodata in datorii si traieste la limita sunt certuri, secrete ascunse si multa rusine. Desi exista si adulti grijulii cu banii lor, tocmai pentru ca au vazut la parintii lor ce se intampla daca nu-ti gestionezi cu atentie finantele, de obicei acestia continua sa faca exact acelasi lucru.

Iar studiile confirma. Potrivit unei cercetari publicate in Journal of Family and Economic Issues, studentii ai caror parinti s-au certat in legatura cu banii aveau cate 2-3 credite bancare.

Despre bani #3: Munca grea este singura modalitate de a le oferi copiilor mei ce-si doresc

In ziua de astazi trebuie sa muncesti din greu pentru a sustine financiar o familie, asa ca sunt destul de multi parinti care au doua job-uri pentru ca odraslelor lor sa nu le lipseasca nimic.

Insa un studiu surprinzator sustine ca aceia care iau masa impreuna de 4 ori pe saptamana au sanse mai mari sa aiba o situatie financiara sigura.

Daca poti prioriza mesele familiei in ciuda programului ocupat esti, probabil, capabil sa priorizezi si deciziile financiare.