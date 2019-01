Cel mai înfricoșător loc din lume Diverse 2 ianuarie 2019, 03:00

Pădurea Hoia Baciu, situată în Transilvania, cunoscută drept triunghiul Bermudelor din România, se află în topul listei „18 cele mai îngrozitoare locuri, care nu te vor lăsa să adormi noaptea".

Potrivit TASS, ratingul a fost publicat de site-ul de divertisment 9gag.com.

Pădurea românească a stîrnit un mare interes în rîndurile internauților din întreaga lume - peste 20 de mii de oameni i-au dat un „like". Acest loc este asociat cu multe legende despre oamenii care dispar fără urmă, extratereștrii, precum și sistemele electronice care se dereglează.

În lista a fost inclus, de asemenea, satul francez Oradour-sur-Glane, nimicit de naziști în iunie 1944, împreună cu 642 de locuitori ai acestuia. Acum aici sînt ruine, iar în apropiere a fost construită o comună cu aceeași denumire.

Una dintre poziții de pe listă i-a revenit castelului irlandez Leap Castle. Potrivit Wikipediei, proprietarii săi O'Carroll își invitau dușmanii la o masă sub pretextul reconcilierii, iar apoi le ucideau chiar la masă sau în pat. Sub sala de mese se afla o temniță, in care vizitatorii naivi cădeau printr-o trapă din colțul sălii. În partea de jos a temniței erau nişte ţepuşe, dacă cineva scăpa de ele, atunci era lăsat să moară printre cadavrele putrezite.

A rating a mai ajuns și orașul Yatinga din India, unde anual, în septembrie și octombrie, se sinucid sute de păsări, Disneyland-ul abandonat din China, metroul nefinisat din Cincinnati (SUA) și craterul de gaz din Turkmenistan, care se numește „Porțile spre iad".