Ceaiul care toată lumea trebuie să îl bea pe timp de arșiță

Menţinerea nivelului de hidratare este esenţială în zilele de caniculă, mai ales în cazul copiilor şi al vîrstnicilor - cei din urmă îşi pierd capacitatea de a simţi dacă le este sau nu sete.

Cînd temperaturile sînt foarte mari, sistemul de termoreglare al corpului se pune în mişcare pentru a elimina surplusul de căldură. Caniculă poate provoacă o disfuncţie a sistemului nervos central, care se manifestă prin producerea de cîrcei, din cauza lipsei de apă şi săruri, epuizare, colaps circulator, crampe musculare şi pierderea cunoştinţei. Persoanele cu cel mai mare risc sînt copiii şi vîrstnicii.Băuturile energizante, cafeaua, băuturile carbogazoase, sucurile din comerţ şi alcoolul, nu reprezintă opţiuni sănătoase, ele de fapt accentuează deshidratarea. De aceea, în perioada verii, este bine să consumăm din belşug apă minerală şi ceaiuri.Ceaiul ne hidratează şi este un izvor natural de vitamine, minerale şi antioxidanţi. Acesta are efect tonic şi energizant şi ne apară de efectul nociv al radicalilor liberi.Cele mai bune ceaiuri pe timp de caniculă:Ceaiul alb, verde, negru conţine concentraţii diferite de cafeină. De exemplu, ceaiul negru are o concentraţie ridicată de 45-60 de miligrame de cafeină într-o ceaşcă iar ceaiul verde are aproximativ 5-30 de miligrame. Concentraţia de cafeină depinde şi de timpul de infuzare, în general este bine să se lase la infuzat 3-4 minute.Se pot bea 1-3 căni de ceai pe zi, în prima parte a zilei. Putem consumă ceai verde cu adaos de suc de lămîie, mandarine, portocale sau cubuleţe de gheaţă cu fructe sau ceai verde cu o frunzuliţa de mentă.În această categorie intră ceaiul de rozmarin, guarana, ginseng, cicoare, iasomie sau de ceaiul Mate.Sunt o altă sursă ideală de hidratare. Puteţi alege ceaiurile de fructe de pădure, căpşuni şi fragi, afine, zmeură, lămîi, caise sau fructe exotice. Sunt tonice, vitaminizante, energizante şi foarte plăcute la gust.Nu conţin cofeină şi pot fi băute în orice moment al zilei, inclusiv de copii. Se poate adaugă o linguriţă de miere, eventual gheaţă şi lămîie.