Ce vor adolescentii de la parinti

Exista o idee preconceputa potrivit careia adolescentii vor ca parintii sa-i lase in pace.

Totusi, din punct de vedere neuronal, adolescentii sînt la fel de vulnerabili precum copiii mici. In continuare, ei au la fel de mult nevoie de parintii lor.

Iata ce vor adolescentii de la parintii lor.



Optimism

Ce vedem in adolescentii nostri este un fel de ecou. Negativismul pe care l-au vazut la noi va incepe sa se manifeste incepand cu 13 ani. Va fi dezamagit de ceea ce-l inconjoara, isi va gasi greu locul in lume. Copilul are nevoie de optimism, de suport, de incurajari pentru a se lua la tranta cu viata. Parintii ar trebui sa fie modelul adolescentilor de integritate, pasiune, curaj, angajament, dedicare in urmarirea propriilor idealuri.Potrivit unui studiu recent, realizat cu 20.000 de adolescenti, foarte multi tineri cred ca vor muri pana sa implineasca 35 de ani. Mai mult, adolescentii care se considera fara speranta prezinta risc mai mare sa se angajeze in comportamente periculoase precum consumul de droguri sau alcool, violenta, sex neprotejat si sinucidere.Adolescentul este exuberant, pasional, ca o minge de pinball aruncata de colo-colo. El are nevoie de ajutorul parintilor pentru a-si explora emotiile, starile de confuzie, de incantare. Regulile il ajuta sa aiba borne intre care se poate desfasura, ii dau siguranta.In mod paradoxal, dincolo de dezabrobarea aparenta a tot ceea ce inseamna decizii parentale, copilul te urmareste. Cauta sa vada daca perfectiunea in care te vedea este autentica sau te contrazici.Unul din testele supreme pe care parintii de adolescent trebuie sa le dea este consecventa. Cuvintele lor nu trebuie sa contrazica actiunile.Adolescentii sînt firi intelectuale si creative extraordinare, dar zonele din creier responsabile cu ponderarea emotiilor, judecata critica, planificarea sînt “offline”. Abia dupa anii adolescentei acestea vor fi reorganizate. Pana atunci, adolescentul are nevoie de intelegerea parintelui, de disponibilitatea acestuia de a-i suporta iesirile, de colaborarea lui pentru a-l invata cum sa isi gestioneze emotiile, cum sa se concentreze pe calm, cum sa rationeze, cum sa-si gaseasca stabilitatea.Adolescentii au nevoie de parinti consecventi, interesati de viata lor, dar care sa le ofere si libertate. Au nevoie de parinti care sa le ofere ghidare, un adapost, o familie solida, pe baza carora sa isi poata formula raspunsul la intrebarea “Cine sînt eu si care este rostul meu pe aceasta lume?”.