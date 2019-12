Ce trebuie să ştii despre "colesterolul bun"

,,Colesterolul rău” e dăunător pentru sistemul cardiovascular, în timp ce colesterolul ,,bun” ajută la menţinerea sănătăţii arterelor.

Colesterolul intră în compoziţia membranelor celulare şi este necesar în sinteza hormonilor. Ficatul produce tot colesterolul de care organismul are nevoie în mod normal, dar acesta se acumulează în organism în cazul unei alimentaţii prea bogate în grăsimi de origine animală. Deşi este vital pentru organism, în cantităţi mari, colesterolul este dăunătoar pentru că se depune pe vasele de sînge şi poate provoaca afecţiuni cardiovasculare.Nivelul crescut al colesterolului are cauze genetice, însă persoanele care suferă de obezitate şi diabet sînt şi ele predispuse la valori mai mari ale acestuia.Pe lîngă predispoziţia genetică, s-a constatat că, printre cauzele creşterii colesterolului, se numără şi fumatul, consumul excesiv de cafea, stresul, unele medicamente, zahărul rafinat şi aditivii alimentari.Rolul colesterolul bun este de a atrage particulele de grăsime care se depun pe pereții arterelor, prevenind astfel formarea plăcii (vinovată de boli precum circulație slabă sau arterioscleroză).Colesterolul este o ,,boală tăcută'', deoarece nu există simptome care să arate blocajul arterelor, astfel că factorul prevenire este extrem de important.În cazul adulților, un nivel bun de colesterol se află undeva între 40 și 60 mg/dl, dar și sub aceste limite, lucru care denotă o bună sănătate.În plus, colesterolul bun previne problemele cardiovasculare și împiedică acumularea grăsimilor pe artere.Alimentația joacă un rol extrem de important în menținerea unui colesterol bun. Astfel, o alimentație mult prea bogată în grăsimi nesănătoase crește nivelul colesterolului rău, în timp ce o dietă echilibrată crește colesterolul bun.Iată, așadar, care sînt alimentele care împiedică formarea colesterolului rău și care ne mențin sănătoși:Aceste uleiuri reprezintă vindecători prin excelență ai inimii. Cu ajutorul lor, ficatul poate produce niște substanțe numite prostaglandine, care au proprietăți antiinflamatoare, antitrombotice și vasodilatatoare.Acizii grași Omega-3 și Omega-6 se găsesc din belșug în umătoarele alimente: nuci, semințe de in, quinoa, semințe de chia, linte, fasole, năut, avocado, broccoli, varză și pește (macrou, sardine, ton și somon).- Folosește uleiuri vegetale de bună calitate (presate la rece);- Consumă alimente crude (în cazul semințelor și uleiurilor) sau gătite puțin la abur, atunci cînd vine vorba de legume sau pește (în caz contrar, își vor pierde toate calitățile nutritive);- Mănîncă de 2 ori pe săptămînă legume crude sau gătite la abur și stropite cu ulei de măsline;- Adaugă semințele mai sus menționate în iaurturi, supe, salate, plăcinte, piureuri sau sucuri.Antioxidanții reduc nivelul de colesterol rău și stimulează producerea de colesterol bun. Astfel, vitamina C și flavonoide precum betacarotenul sau licopenul care se găsesc în legume și fructe au un rol deosebit de important.Este recomandat să mănînci zilnic 5 tipuri de fructe și legume precum: anghinare, vinete, dovlecei, varză, sparanghel, spanac, mandarine, mango, pește, cartofi, portocale, kaki, papaya, ananas, ridichi și morcovi.