Ce trebuie să faci dacă te ințeapă o albină sau o viespe

Vara este unul dintre cele mai iubite anotimpuri de la noi. E vremea concediilor pentru adulti, iar copiii sunt in vacanta. Un singur lucru ne umbreste bucuria: prezenta insectelor.

Iar cele mai periculoase dintre acestea sunt albinele si, bineinteles, viespile. Cei care au fost intepati isi amintesc cu groaza intamplarea pe care n-ar vrea s-o repete niciodata. Copii insa sufera mult mai mult in cazul in care au fost intepati de o albina sau viespe. Si cu toate ca astfel de evenimente sunt destul de rare este bine de stiut care sunt pasi ce trebuie urmati. Trei din patru adulti nu stiu cum sa reactioneze in cazul in care au fost intepati. Faptul este ingrijorator mai ales in cazul persoanelor cu copii care pot intra in soc anafilactic in urma intepaturilor. Daca micutul tau a fost ranit de o astfel de insecta, in primul ar trebui sa ceri sfatul unui medic si in acelasi timp, sa-l calmezi pe copil si sa astepti sosirea ambulantei, daca este cazul.

1. Inainte de orice trebuie sa stiti ca in cazul in care albina este vinovata in urma sa va ramane agatat de piele acul impreuna cu saculetul de venin. Incercati sa-l scoateti din piele cat de repede puteti. (Viespea, in schimb, nu ramane fara ac, astfel ca ar putea intepa de mai multe ori).

2. Spalati repede locul ranit cu apa si sapun. Repetati procesul de 2-3 pe zi pana cand rana s-a vindecat.

3.Timp de cateva minute aplicati o punga de gheata asupra locului sensibil.

4. Dati-i copilului o pastila care sa contina ibuprofen si care astfel va diminua durerea, insa numai dupa ce in prealabil ati cerut sfatul pediatrului. In functie de varsta si greutatea micutului vostru oferiti-i dozajul potrivit. De asemenea, aplicati un gel calmant destinat intepaturilor de insecte.

5. Daca intepatura a fost in gura atunci copilul trebuie sa fie vazut de un doctor intrucat mucoasele se pot umfla rapid si astfel victima n-ar mai putea respira.

6. Si in cazul in care observati ca pe pielea copilului a aparut o pata mare rosie ori daca umflatura si durerea persista pentru o perioada mai lunga de 3 zile, mergeti rapid la doctor deoarece acestea sunt primele semne ale unei posibile infectii.

7. Mergeti imediat la spital daca victima prezinta urmatoarele simtome:

– respiratie suieratoare sau difuculati de respiratie;

– paloare acccentuata;

– buzele, limba sau fata umflate;

– ameteala;

– stari de voma.

Insa, ca intotdeauna este mai usor sa previi, decat sa tratezi. Tocmai de aceea este bine de stiut ca viespile sunt mai iritate spre sfarsitul verii atunci cand nu mai exista larve si prin urmare sunt flamande. Este indicat sa ocoliti zonele in care salasluiesc astfel de insecte mai ales in cazul in care aveti in mana alimente care ar putea constitui tinte pentru ele, precum inghetate sau alte dulciuri. In plus, nu trebuie sa iesiti niciodata la iarba verde cu familia fara sa va dati pe piele cu geluri sau alte substante destinate tinerii departe a nesuferitelor insecte.

Daca observati ca victima sufera o reactie severa alergica dupa intepatura sunati la serviciul de ambulanta si urmati instructiunile medicilor pana la sosirea acesteia.