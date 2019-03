Ce se întîmplă în corpul tău dacă mănînci migdale în fiecare zi

Toate nucile sînt în general surse excelente de proteine și îți asigură energie constantă, dar migdalele au beneficii suplimentare.

Află ce avantaje crocante are consumul zilnic de migdale.Cele 20 de migdale vor avea un efect pozitiv asupra microbiomului de la nivelul tractului intestinal, creînd o barieră împotriva bacteriilor și virușilor. În acest mod, vei evita inflamațiile cronice, balonarea, sindromul de colon iritabil, constipația, crampele abdominale și toxiinfecțiile alimentare. Migdalele dau un impuls pozitiv și normalizează digestia fără să iei alte măsuri suplimentare.Combinația de proteine, fibre și grăsimi oferită de migdale te va ajuta să ții sub control pofta de mîncare. În acest mod, vei evita dulciurile sau chips-urile, iar la mesele principale nu vei consuma cantități excesive. În plus, nu vei mai fi tentat să guști ceva bun la ore tîrzii pentru că migdalele sînt consistente și îți va fi mai ușor să respecți un meniu sănătos, fără să depășești totalul de calorii.O porție de migdale asigură 50% din necesarul zilnic de vitamina E, fiind gustarea ideală dacă ai probleme cu tenul deshidratat, scrie eva.ro. Nu doar cremele pot face pielea catifelată, ci și alimentele bine alese. Pentru un efect intensificat este indicat să consumi migdalele dimineața, imediat ce te scoli. După cîteva zile vei observa că pielea nu te „strînge” la fel ca înainte, iar liniile cauzate de deshidratare vor dispărea.