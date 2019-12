Ce se întîmplă dacă îți lași telefonul la încărcat peste noapte

Timp de ani de zile, utilizatorii au crezut ca nu trebuie sa isi incarce telefonul toata noaptea pentru a nu afecta negativ bateria dispozitivului. Avertismentul pare sa fie doar un mit, scrie Business Insider.

CAPACITATEA BATERIEI NU E AFECTATA DE INCARCAREA PE TIMPUL NOPTII

Mitul a aparut din cauza bateriilor vechi de telefoane si laptop-uri, a caror indicatoare oscilau intre 99% si 100% cand erau incarcate la maximum, insa expertii cred ca acest detaliu era cauzat mai degraba de erorile de masurare. Smartphone-urile au evoluat si astazi nu mai exista astfel de erori.“Daca ai telefonul la incarcat toata noaptea, nu o sa scazi capacitatea bateriei,” a declarat Kyle Wiens, directorul iFixit, o companie din SUA cunoscuta pentru recenziile despre dispozitive. “Totul se leaga de ciclul bateriei - cum utilizezi bateria, cat efort o pui sa depuna.”Ciclul bateriei se refera la numarul de reincarcari depline pe care il poti efectua inaintea ca bateria sa se degradeze semnificativ. De exemplu, daca bateria telefonului e la 50% si tu o reincarci pana la 100%, atunci efectuezi jumatate de ciclu.Potrivit lui Wiens, bateria unui smartphone normal rezista la aproximativ 400 de cicluri pline de reincarcare, ceea ce inseamna ca un astfel de dispozitiv rezista in jur de un an si jumatate. Majoritatea telefoanelor mobile rezista mai mult de atat.Daca iti lasi telefonul la incarcat pe timpul noptii, chiar si atunci cand bateria e plina, nu va afecta ritmul in care bateria trece prin ciclurile sale, ce depind de folosirea telefonului.“Daca vorbim de eroziunea bateriei, ce trebuie sa intelegem e ca bateriile telefoanelor sunt intr-o stare constanta de descompunere,” a declarat un reprezentant al companiei Anker, ce produce baterii si accesorii pentru incarcatoare. “Telefonul tinut la incarcat noaptea nu va face o diferenta notabila in acest proces.”“Smartphone-urile, asa cum sugereaza si numele, sunt inteligente,” a continuat reprezentantul Anker. “Fiecare unitate e dotata cu un cip ce previne incarcarea dupa ce a fost atinsa capacitatea de 100%. Astfel, cat timp telefonul e achizitionat de la un vanzator legitim, nu ar trebui sa existe niciun pericol in lasarea telefonului la incarcat peste noapte.”Chiar daca incarcarea pe timpul noptii nu afecteaza ciclul bateriei, exista un pericol - temperatura. Asa cum avertizeaza Apple pe propriul site, bateriile din smartphone-urile moderne pot fi degradate de caldura extrema, indiferent daca e cauzata de incarcarea prelungita sau alti factori.