Ce "reguli" trebuie respectate pentru a avea noroc în noul an

O vorbă din popor spune că petreci întregul an aşa cum îl întîlneşti. Pentru a avea siguranţa că noul an va aduce numai lucruri bune, se recomandă să fie respectate cîteva "reguli".

În noaptea de Revelion se poartă roşu. Potrivit superstiţiilor, în acest caz cel care este singur îşi va găsi în curînd, perechea. Această culoare este indicată şi celor care au deja partener, întrucît se spune că roşu aduce noroc şi o stare de bine.O altă regulă este că la cumpăna dintre ani trebuie să se dea uitării supărările şi lacrimile. Tradiţia spune că cine plînge sau este supărat de Revelion aşa va fi tot anul.Cei care îşi doresc să bogăţii materiale în noul an, trebuie să aibă bani în buzunare, în noapte care marchează trecerea dintre ani.Dacă la ora cînd va suna orologiul, vă veţi pune o dorinţă, aceasta are toate şansele să se îndeplinească.O altă superstiţie spune că prima persoană care va trece pragul în noul an vă va influenţa în următoarele 12 luni. Dacă va fi o femeie - veţi avea parte de ghinion, iar dacă va fi un bărbat- anul care vine va fi unul norocos.Sînt şi reguli care se referă la meniul de Revelion. Tradiţia spune de pe masa de sărbătoare nu trebuie să lipsească peştele, iar cei care mănîncă acest aliment se vor strecura printre probleme ca peştele prin apă. Iar potrivit unei alte tradiţii, persoanele care vor mînca piftie în noaptea de Anul Noul vor avea obrajii rumeni şi fragezi.