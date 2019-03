Ce nu știai despre Internet

Internetul a împlinit 30 de ani astăzi, 12 martie, iar creatorul său, Sir Tim Berners-Lee, spune că protocolul World Wide Web, cunoscut drept „www”, nu mai servește umanitatea foarte bine, că poate fi un spațiu periculos și că am ajuns să pierdem controlul asupra datelor care sînt disponibile online.

Libertatea vă prezintă cinci lucruri pe care poate nu le știai despre internet.Primul transfer de date între două calculatoare s-a efectuat în data de 29 octombrie 1969. Totuși, internetul, cum îl știm astăzi, nu s-a dezvoltat atunci. În 12 martie 1989, pe cînd era la laboratorul de fizică nucleară CERN, din Elveția, Tim Berners-Lee a inventat protocolul numit World Wide Web, internetul așa cum e cunoscut și folosit astăzi. Tot el a inventat și primul browser de internet. Pentru realizările sale, „Părintele Internetului” a fost făcut „Sir” (cavaler) de către Regina Angliei. Tim Berners-Lee a inventat protocolul numit World Wide Web (Foto: EPA/WALTER BIERI)2.Acesta a fost inițiat de către DARPA, agenția pentru proiecte avansate din cadrul Departamentului Apărării din SUA. Inițial, internetul realizat de către DARPA conecta laboratoarele de cercetare și bazele militare americane. Ulterior, începînd cu anii 80, a fost dezvoltat, ajungîndu-se la internetul modern, pe care-l folosim în prezent.3.Site-ul a fost actualizat în ultimii ani, dar mai păstrează cîteva imagini de la început.4.Amazon are o capitalizare pe bursă de 820 miliarde de dolari, iar Alphabet, holdingul care deține Google, are o valoare bursieră de 817 miliarde de dolari. Facebook a ajuns la 491 de miliarde, Netflix, la 156 miliarde, iar Booking.com – 77 miliarde de dolari. În același timp, eBay valorează 33,16 miliarde de dolari, Spotify – 26,5 miliarde, Twitter are 23,6 miliarde, iar Expedia – 18 miliarde. Alibaba, „Amazonul Chinei”, a atins 467 de miliarde de dolari. Și în Rusia au apărut companii echivalente ale celor americane: Yandex este „Google-ul Rusiei”, iar Mail.ru deține VKontakte, „Facebook-ul Rusiei”. Mai mult, companii care sînt celebre pentru alte produse au venituri consistente din activitățile online. Apple este renumită pentru iPhone, iPad și Mac-uri, dar veniturile sale din servicii online sînt aproape de nivelul celor pe care le face Facebook. Microsoft este faimoasă pentru Windows, Office și consolele Xbox, dar deține și motorul de căutare Bing, hărțile Bing Maps, portalul MSN sau rețeaua profesionala Linkedin. Apple are o capitalizare totală de 843 miliarde de dolari, iar Microsoft, de 865 miliarde, aceasta fiind cea mai ridicată din lume la acest moment.În fiecare minut se realizează pe internet tranzacții în valoare de 996.956 de dolari. De asemenea, în același interval de timp mai au loc: 3,8 milioane de căutări pe Google un milion de oameni se loghează pe Facebook 4,5 milioane de clipuri sînt vizionate pe YouTube 390.030 aplicații sînt descărcate 87.500 de oameni scriu pe Twitter 347.222 de derulări au loc pe Instagram 1,4 milioane de glisări au loc pe aplicația Tinder 188 de milioane de e-mailuri sînt trimise un milion de vizualizări au loc pe Twitch 41,6 milioane de mesaje sînt trimise prin aplicațiile de chat 41 de oameni se abonează la servicii de muzică 180 de boxe inteligente sînt expediate cumpărătorilor 4,8 milioane de GIF-uri sînt trimise 2,1 milioane de snap-uri au loc pe Snapchat 694.444 de ore de filme și seriale sînt vizionate într-un singur minut pe Netflix.