Ce i s-a întîmplat unei femei care obișnuia să bea circa 100 de pliculețe de ceai pe zi Diverse 3 martie 2019, 21:30

Ceaiul are o multitudine de beneficii sanatoase si este ideal pentru silueta, dar este bun atat timp cat nu este consumat in cantitati mari.

Proportia normala nu trebuie sa depaseasca intre 100 si 150 de pliculete de ceai. Cam atat obisnuia o femeie din Michigan sa bea in fiecare zi.

Dupa 17 ani de exces, aceasta se confrunta cu mari probleme de sanatate. Potrivit New England Journal of Medicine, ceaiul contine fluorura, iar intr-o cantitate mare, aceasta substanta duce la fluoroza scheletului, o boala osoasa rara. In urma radiografiei, medicii au descoperit ca aceste minerale s-au depus pe coloana vertebrala si au dus la calcificarea ligamentelor. Nivelul de fluorura din organismul femeii era de patru ori mai mare, motiv pentru care avea dureri insuportabile si abia isi mai misca spatele, bratele, picioarele si soldurile, scrie bzi.ro.

Afectiunea i-a deteriorat dantura si medicii au trebuit sa ii scoata toti dintii. Acum, aceasta nu mai bea ceai si se recupereaza. Odata fluorura eliminata, oasele incep sa se vindece. Specialistii in tratamente naturiste atentioneaza ca este important sa citim instructiunile, sa cerem sfatul medicului, sa respectam indicatiile de pe prospect.