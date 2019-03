Ce faci cînd te dor oasele

Fie că vorbim despre reumatism, fie că vorbim despre existența unei hernii sau a unei discopatii durerea este nelipsită. Mai mult, mișcările sînt destul de dificile, mersul la fel.

Dacă medicul consideră că nu este o situația gravă și că poți duce boala pe picioare, ai la dispoziție și remedii naturale.În astfel de situații, de ajutor îți vor fi ședințele de kinetoterapie, cele de gimnastică medicală sau cele de fizioterapie. Și orele petrecute la bazin sînt de ajutor. Desigur, atunci cînd te confrunți cu un episod acut de inflamație, de boală, probabil vei apela la medicamentele calmante și la cele antiinflamatorii pe care ți le-a recomandat medicul. Însă, de ajutor pentru calmarea durerilor de spate, îți sînt și plantele naturale.Ceaiul de mușețel este un remediu excelent împotriva durerilor musculare, în plus mușețelul conține și antioxidanți. Are proprietatea de a reduce intensitatea durerii și a inflamației.Ceaiul de scorțișoară. Scorțișoara este un condiment care are o mulțime de proprietăți antiinflamatoare, ea acționează ca un antioxidant natural. Ceaiul de scorțișoară ajută la ameliorarea durerilor.Rădăcina din ghimbir. Sucul din ghimbir conține proprietăți antiinflamatorii. Mai mult, consumul de ghimbir poate reduce durerea și disconfortul produs de reumatism sau de discopatia lombară.Uleiul din semințe de ricin este foarte bun pentru menținerea sănătății stomacului. Însă este foarte bun și atunci cînd ai dureri de spate.Aloe Vera, un excelent remediu natural pentru calmarea durerilor. Fie îți faci suc și îl bei pe stomacul gol, fie poți aplica o compresa cu aloe vera pe locul dureros.Urzica, o plantă care are proprietăți diuretice care ajută la eliminarea lichidelor acumulate la nivelul articulațiilor, ce pot cauza dureri. Tot ce trebuie să faci este să faci un ceai din rădăcină uscată de urzică și să bei timp de 2 săptămîni, zilnic.Totodată, regimul alimentar are un rol important în menținerea oaselor și articulațiilor osoase. Mai exact, evită consumul de grăsimi animale, zahărul, făina rafinată deoarece ele duc la demineralizarea organismului. Foarte important este și somnul. Odihna previne apariția durerilor de oase. De asemenea, ai grijă să-ți mărești aportul de calciu și de vitaminele A, D și C. Fie cumperi de la farmacie suplimente, fie le iei din alimentația cît mai sănătoasă.