Ce este volbura şi ce beneficii are asupra sănătăţii

O găsești ușor, în zonele de cîmpie și deal – pe terenuri agricole, prin pîrloage și pe marginea drumurilor – din vară pînă toamna tîrziu.

Are florile albe sau ușor roz, sub formă de pîlnie și fără miros. În copilărie, tratam cu frunze de volbură rănile minore și juliturile, după o zi de zbenguială.Volbura este folosită în detoxificare, susţine secreţia biliară, influenţînd favorabil ficatul. Decoctul din plantă ajută la eliminarea unor simptome precum stări de greață, balonare sau durere în partea dreaptă a abdomenului. Mărunțește 10 linguri de plantă uscată și fierbe-le 30 de minute într-un litru de apă, la foc mic. Filtrează și lasă să se răcească. Bea cîte o cană de decoct pe zi, cu înghițituri mici, în special după o masă principală.Frunzele verzi de volbură au efect astringent, fiind recomandate pentru grăbirea vindecării rănilor superficiale. În cazul rănilor purulente sau a arsurilor ușoare, ai nevoie de o infuzie obținută din 20 g frunze uscate și mărunțite la o cană cu apă clocotită, lăsate la infuzat 15 minute. Se fac spălături locale de mai multe ori pe zi.Infuzia de volbură este un remediu eficient pentru tratarea tusei seci, deoarece are efecte calmante şi expectorante. De asemenea, tulpina plantei grăbește vindecare răcelilor. Fierbe 4-5 tulpini de plantă în 500 ml de apă, aproximativ 5 minute și toarnă în apa din cadă. Pentru a prepara ceaiul, toarnă o cană de apă clocotită peste o lingură de plantă uscată și mărunțită. Lasă la infuzat aproximativ 10-15 minute. Strecoară lichidul și bea 2 căni pe zi, îndulcite cu miere.Datorită efectului său laxativ, ceaiul de volbură tratează constipaţia şi îmbunătăţeşte digestia. Prepară o infuzie din 2 linguriţe de plantă la 250 ml de apă clocotită şi lasă vasul acoperit 10 minute. Strecoară şi bea ceaiul dimineaţa şi seara, înainte de masă, 2 săptămîni la rînd. În caz de constipaţie cronică, se pot adăuga în ceai şi 2 linguriţe de miere.În combinație cu zeama de cartofi, infuzia de volbură este un remediu eficient împotriva ulcerului stomacal.