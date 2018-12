Ce este usturoiul negru și la ce folosește

Usturoiul negru este un fel de usturoi caramelizat, utilizat în bucătăria asiatică. El este rezultatul încălzirii căpățînilor de usturoi pe o perioadă de cîteva săptămîni, un proces care are ca rezultat uimitorii căței de usturoi negri.

Usturoiul negru este dulce, cu accente de oțet balsamic. Încet, încet, acest sortiment a pătruns în bucătăriile lumii.Nu este chiar floare la ureche să pregătești usturoiul negru, trebuie urmați cîțiva pași. Căpățînile trebuie ținute în anumite condiții de umiditate și căldură, pentru a putea beneficia de toate proprietățile acestui tip de usturoi, mai bizar.Bulbii stau într-un mediu de umiditate controlat, la temperaturi care variază între 60 și 77 de grade C, timp de 60, pînă la 90 de zile. Nu se pun aditivi sau conservanți, tot procesul este integral natural.Are de două ori mai mulți antioxidanți față de usturoiul clasic, este toxic pentru 14 tipuri de cancer și are proprietăți curative incredibile!Îl puteți folosi în multe moduri, ca o pastă, ca un mujdei, ca garnitură la diverse fripturi și curiozitate maximă, există cărți de bucate care prezintă rețete de înghețată cu usturoi negru!!!Usturoiul negru este antibiotic, diuretic, reglează digestia, are compuși sulfuroși, acizi linoleici și polifenoli.În compoziția lui se regăsesc 18 din totalul de 20 de aminoacizi cunoscuți, inclusiv cei 8 aminoacizi esențiali ai naturii.Este de 10 ori mai puternic decît usturoiul proaspăt. Iată cîteva dintre avantajele consumului de usturoi negru:Previne bolile cardiovasculare, susține sistemul circulator și cardiac, reglează tensiunea arterială, reduce riscul de accidente vasculare cerebrale sau de tromboză.Este un bun diuretic și este bogat în potasiu. Asta îl face alimentul ideal entru cei care suferă de boli renale, edeme sau retenție hidrică.Consumat pe stomacul gol, usturoiul negru elimină excesul de lichide din corpul dumneavoastră.Cei care au probleme cu pielea (de la dermatită la acnee, inclusiv psoriazis și cuperoză), dar și probleme articulare, ar trebui să consume usturoi crud, întrucît crește producția de colagen a organismului.Mai mult, este recomandat și persoanelor cu artrită și dureri musculare. Așadar, nu vom greși dacă vom spune că usturoiul negru este o minune a naturii.