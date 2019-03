Ce este salvia şi cît de bună este pentru sănătate

Salvia nu este doar un condiment foarte bun ci și o plantă cu proprietăți terapeutice esențiale sănătății omului. Frunzele de salvie sînt bogate în substanțe care aduc multe beneficii organismului.

Acestea conțin vitaminele A, C, E, magneziu, zinc, fier, calciu, sodiu și potasiu, dar și un număr semnificativ de flavonoizi și polifenoli, substanțe cu efecte puternic antioxidante, care ajută la tratarea multor afecțiuni.De asemenea, salvia are proprietăți antibacteriene și antiseptice. De la salvie se folosesc frunzele şi florile, acestea fiind foarte bogate în uleiuri volatile.Ceaiul de salvie aduce beneficii sistemului nervos, combate stările de astenie și pe cele de depresie. Mai mult, menține inima tînără, reglează circulația și contribuie la stoparea căderii părului.Este un pansament în cazul colitelor, gastritelor, indigestiei. Mai mult, se pare că ajută și în cazul balonărilor. Specialiștii susțin că salvia are un rol gastroprotector uriaș și că ajută și la eliminarea toxinelor din organism. În cazul copiilor mici poate combate diareea.Avînd proprietăți antivirale dar și efect antiinflamator, salvia este recunoscută pentru efectele benefice în cazul bronșitelor, rinitelor, gripei.sînt studii care arată că ceaiul de salvie poate menține în parametrii optimi sistemul nervos. În plus, poate să amelioreze simptomele caracteristice stărilor depresive, tulburărilor de memorie, dar poate combate și astenia de primăvară și micșorează nivelul stresului din corp. Mai mult, ceaiul de salvie este recomandat și pacienților diagnosticați cu Alzheimer, consumul regulat reducînd agitația asociată bolii și acționează ca un stimulent al activității cerebrale și al memoriei.Studiile au arătat că infuzia de salvie ajută la reglarea fluxului menstrual în cazul femeilor. Mai mult, estrogenii vegetali din salvia contribuie la diminuarea simptomelor provocate de menopauză.De ajutor în cazul aftelor bucale, a stomatitelor dar și pentru gingii care sîngerează.Salvia poate să reducă nivelul glicemiei fiind benefică și pacienților diagnosticați cu diabet zaharat.