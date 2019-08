Ce este recomandat să mănînci la micul dejun

Cea mai importantă masă a zilei, micul dejun nu trebuie neglijat. Încarcă-te cu energie încă de dimineaţă, pentru a nu cădea pradă tentaţiilor culinare nesănătoase şi a avea un tonus bun.

În timpul somnului, metabolismul tinde să încetinească. Singura modalitate de a-l accelera pentru a doua zi este să consumi un mic dejun sănătos la primele ore ale dimineţii. În felul acesta organismul va arde calorii chiar de la începutul zilei. Dacă prima masă lipseşte, corpul stocheză caloriile, formîndu-se grăsimile. În felul acesta, sînt şanse mari să te îngraşi, iar riscul apariţiei hipertensiunii arteriale, a bolilor de inimă şi a diabetului creşte. În plus, cei care nu mănîncă nimic dimineaţa au mai multe şanse de a ciuguli alimente nesănătoase pe parcursul zilei. Persoanele care iau micul dejun pierd de 4 ori mai mult în greutate decît cele care sar peste prima masă a zilei.Dacă pofteşti la ciocolată sau alt desert îmbietor, încearcă să îl consumi în prima parte a zilei. Astfel, vei arde caloriile acumulate mai repede, vei obţine un plus de energie şi nu va trebui să îţi faci atît de multe griji pentru kilogramele în plus.Mulţi obişnuiesc să consume la micul dejun alimente bogate în carbohidraţi complecşi - covrigi, produse zaharoase. Nutriţioniştii recomandă înlocuirea acestora cu tărîţe de ovăz, aliment bogat în fibre solubile. Organismul are nevoie şi de proteine care se găsesc în produsele lactate, carne, ouă şi nuci. Acestea dau senzaţia de saţietate pentru mai mult timp, fiind esenţiale pentru buna funcţionare a creierului şi pentru dezvoltarea muşchilor.Carbohidraţii sînt necesari, dar tipul de glucide pe care alegi să-l consumi poate face diferenţa între un mic dejun sănătos sau nu. Grîul şi alte cereale integrale care se găsesc în pîinea integrală conţin mai multe fibre şi substanţe nutritive decît pîinea albă, rafinată. Important este şi cu ce le combini. Alături de unt sau dulceţuri, acesta măreşte numărul caloriilor. În schimb, asociat cu alimente bogate în proteine, cum sînt ouăle şi produsele lactate, dau senzaţia de saţietate.Glucidele cu eliberare rapidă, precum cele din fructe, determină o eliberare de glucoză treptată şi susţinută pentru toată durata dimineţii. Pune o ceaşcă de căpşuni şi una de felii de banane într-un blender şi mixează. Vei obţine o băutură sănătoasă pentru un mic dejun bogat în antioxidanţi. Combină amestecul de fructe cu iaurt simplu, pentru a adăuga o doză bună de calciu, mineral care ajută la întărirea oaselor.