Ce efecte au băuturile energizante asupra organismului

Bauturile energizante sînt foarte populare, mai ales printre tineri, fiind considerate un scut in fata oboselii si extenuarii, iar producatorii sustin ca prezinta foarte multe efecte benefice.

Cu toate acestea, specialistii spun ca, mai ales daca sînt amestecate cu alcool si daca se face abuz, ele dauneaza organismului, fiind un adevarat pericol pentru sanatate, scrie ziare.com.

Potrivit Sfatul Medicului, un consum indelungat de bauturi energizante poate cauza boli cardiovasculare, de ficat sau atacuri de panica. In plus, nu sînt recomandate copiilor, gravidelor, femeilor care alapteaza, persoanelor cu intoleranta la cofeina, cu hipertensiune arteriala sau boli de inima.

In timp ce unele persoane le consuma pentru efectele lor revitalizante, din dorinta de a rezista stresului si solicitarii de la scoala sau serviciu, altele includ bauturile energizante in cocktail-uri alcoolice sau le consuma pentru a se simti vesele si pline de viata.

Producatorii de bauturi energizante au o plaja foarte ofertanta unde isi pot promova produsele: elevii, studentii, sportivii si cei care practica profesii ce necesita atentie si concentrare sînt potentiali clienti ai licorilor ce promit sa te mentina "in priza".

Nu este, insa, un secret faptul ca bauturile energizante nu sînt tocmai prietenoase cu sanatatea.

Ce contin bauturile energizante

Bauturile energizante au de regula ca ingrediente active cafeina, in doze mari, si taurina, alaturi de alte substante stimulante (guarana, ginseng, ginko biloba), la care se adauga o cantitate substantiala de zahar sau indulcitori.



O bautura energizanta poate contine pana la 200-350 mg de cofeina - prin comparatie, cola este un ceai inofensiv, cu doar 35 de grame de cofeina. Practic, unele bauturi energizante pot echivala, intr-o singura doza, cofeina prezenta in 10 doze de cola, avertizeaza si Romedic.



Desi aceste concentratii de substante stimulante sînt alarmant de mari, autoritatile au dificultati in a reglementa dozajul, deoarece bauturile energizante intra adesea in categoria suplimentelor alimentare.

Astfel, Ministerul Sanatatii nu poate interveni - avizarea acestora pe piata este facuta de catre Institutul de Biuoresurse Alimentare, cu un minimum de documentatie, fara testari prealabile. Compozitia bauturilor energizante ramane astfel numai la latitudinea producatorilor.



Romedic a notat toate ingredientele din bauturile energizante si potentialele efectele ale fiecaruia asupra sanatatii noastre:



Cofeina

Cofeina este un stimulant puternic al sistemului nervos central si este consumata, sub diferite forme, de peste 90% din populatia lumii. Se gaseste in frunzele de ceai, cafea si in preparatele pe baza de cacao.



In cantitati moderate, este benefica, mai ales daca persoana este sanatoasa, Insa, atunci cand consumam in exces produse pe baza de cofeina, apar neplacerile: deshidratarea, starea de agitatie si nervozitate, insomnia, durerile de cap, palpitatiile, durerile de stomac.



Trebuie sa fiti circumspecti in ce priveste ingredientele energizantelor - unii producatori sustin ca produsele nu contin cofeina sau zahar, insa fara indoiala acestea sînt substituite cu guarana sau cu indulcitori, pentru efecte similare.



Medicii sfatuiesc sa nu se consume mai mult de 200 mg de cofeina intr-o zi, in cazul adultilor si 100 mg, in cazul copiilor.



Taurina

Taurina este, la baza, un aminoacid produs in mod natural de corpul uman, insa substanta din bauturile energizante e, bineinteles, sintetizata chimic. Rolul taurinei in organism este de a regla pulsul, contractiile musculare si nivelurile de energie. Principalele surse naturale de taurina sînt carnea, pestele si lactatele.



Oricum, cantitatile de taurina prezente in bauturile energizante sînt in general prea mici pentru a putea genera vreun beneficiu.



Guarana

Guarana este o planta originara din America de Sud si se crede ca are un continut mare de substanta mai stimulanta decat boabele de cafea. Din acest motiv, exista posibilitatea ca bauturile energizante care folosesc guarana, in locul cofeinei, sa fie chiar mai puternice si deci mai nocive.



Ginseng

Ginsengul este o planta medicinala straveche, despre care se crede ca potenteaza energia, memoria si elimina stresul.

Efectele lui certe nu sînt deocamdata dovedite stiintific, insa in tot cazul, cantitatea de ginseng continuta de bauturile energizante este prea mica pentru a avea un potential efect notabil. Prezenta ginsengului pe eticheta este mai degraba un factor de marketing.



Gingko Biloba

Ginko Biloba este o planta cu efect recunoscut de oamenii de stiinta asupra memoriei, concentrarii si ameliorarii depresiei, insa la fel ca si in cazul ginseng-ului cantitatea prezenta in bauturile energizante este foarte mica si are mai degraba un rol simbolic.



In plus, persoanele care sînt sub tratament cu anticoagulante sau antidepresive trebuie sa fie atente, pentru ca Ginko Biloba poate interactiona cu acestea si fie sa le amplifice efectul, fie sa il anuleze.



Grupul de vitamine B (B12, B6 si B3)

Vitaminele B sînt printre cele mai folosite suplimente alimentare in toata lumea, fiind administrate pentru mai multa energie. In fapt, in cele mai multe situatii, organismul uman produce suficienta energie, fara a fi nevoie de stimulente. In plus, unele vitamine B se absorb foarte greu atunci cand sînt administrate pe cale orala.



Producatorii de bauturi energizante introduc vitaminele in componenta energizantelor mai mult pentru a creea impresia unui efect pozitiv - cuvantul "vitamine" are o conotatie pozitiva pentru toata lumea.



Zaharul

Despre zahar nu ar mai fi prea multe de spus - este cunoscut faptul ca glucoza reprezinta o sursa primara de energie si ca genereaza o dependenta greu de ignorat ("pofta de dulce").

La fel de cunoscut este si faptul ca zaharul este unul dintre principalii vinovati pentru obezitate si diabetul de tip 2 si cauza principala a formarii cariilor.



Cantitatile de zahar din bauturile energizante sînt alarmante: o bautura energizanta poate contine cantitatea de zahar prezenta in doua batoane de ciocolata si caramel.



Indulcitorii



"Fara zahar" este deja o promisiune consacrata. Producatorii adauga indulcitori din belsug in bauturile energizante, pentru a substitui zaharul, atat din dorinta de a oferi optiuni si diabeticilor sau celor care sînt la dieta, cat si pentru a creea iluzia unei bauturi sanatoase.



Sorbitolul, aspartamul, sucraloza, zaharina sînt principalii indulcitori din bauturile energizante.



Desi efectele negative grave ale indulcitorilor sînt controversate (neexistand un consens stiintific in privinta efectelor cancerigene, de exemplu), s-a demonstrat in schimb ca unii indulcitori pot cauza neplaceri digestive si chiar au efect laxativ.



Acai Berry

Mai recent, in lista ingredientelor unor bauturi energizante, s-a adaugat si acai berry.

Sustinatorii fructelor acai pretind ca acestea sînt bogate in antioxidanti si ca sînt extrem de benefice organismului. Dovezile concrete intarzie insa sa apara, fapt pentru care nu e deplasat sa afirmam ca, pana la proba contrarie, acai berry reprezinta un nume foarte trendy pe o eticheta - o unealta de marketing si cam atat.



Efectele negative ale bauturilor energizante

Un studiu australian desfasurat pe parcursul a sapte ani (2003-2010) a observat efectele bauturilor energizante asupra a 217 subiecti, cu varsta medie de 15 ani - barbati si femei.



Majoritatea acestora (87%) a experimentat diverse simptome neplacute cauzate de aceste bauturi, atunci cand au fost consumate mai multe doze, intr-o singura zi. Cercetatorii au notat ca toate efectele adverse raportate au fost cauzate de dozele mari de cofeina continute de energizante.



Iata cateva din efectele adverse observate:

- cresterea pulsului si a tensiunii arteriale

- palpitatii

- stare de agitatie

- tremurat

- dureri de cap

- dureri in piept si dificultati de respiratie

- urinare frecventa

- deshidratare

- diaree

- dureri de stomac

- insomnie



Alte efecte observate, mai rare, au inclus: greata, varsaturile, iritatiile pe piele, umflarea buzelor.



Un alt efect al consumului regulat al energizantelor este depedenta de cofeina, mult mai puternica decat in cazul consumatorilor de cafea. Prin expunerea repetata la cantitati mari de cofeina, organismul va experimenta simptome de sevraj, cand nu mai primeste substanta.



Un raport publicat in 2011, de Autoritatea Americana pentru Abuz de Substante, a relevat ca intr-un singur an, numai in Statele Unite ale Americii, s-au inregistrat aproximativ 20.000 de cazuri de prezentare in regim de urgenta, din cauza bauturilor energizante.



Cei mai multi dintre cei care au ajuns la urgente au consumat cantitati mari de energizante, sau in combinatie cu alcool sau medicamente.



Deasemenea, Academia de Stomatologie din Statele Unite ale Americii a publicat, in 2012, un studiu despre efectele bauturilor energizante asupra smaltului dentar. Concluzia studiului a fost ca, practic, atunci cand consumam bauturi energizante, dintii "fac baie in acid".



Cercetatorii au scufundat mostre de smalt dentar in noua tipuri de bauturi energizante si in 15 tipuri de bauturi pentru sportivi, timp de 15 minute, apoi in saliva artificiala, timp de doua ore.



Expunerea s-a repetat de patru ori pe zi, timp de cinci zile. Dupa cele cinci zile, smaltul dintilor era vizibil afectat, iar efectele erau mai vizibile in cazul bauturilor energizante, decat in cazul celor pentru sportivi.



S-a concluzionat, astfel, ca un consum regulat de bauturi energizante cauzeaza erodarea smaltului si predispune la formarea cariilor.



Efectele pe termen lung ale bauturilor energizante nu sînt cunoscute, avand in vedere ca nu exista inca studii, pe perioade suficient de mari, care sa monitorizeze sanatatea persoanelor ce consuma frecvent bauturi energizante.



Amestecul energizantelor cu alcool

Obiceiul de a consuma la petreceri cocktail-uri ce contin alcool si bauturi energizante este cat se poate de periculos. Efectul stimulant al bauturilor energizante poate masca foarte bine ameteala produsa de alcool, astfel ca persoana ajunge sa consume mai mult decat poate duce.

Cofeina sau guarana neutralizeaza reactiile organismului la o cantitate mare de alcool si astfel intervine subestimarea starii de ebrietate.



Mai mult, combinatia predispune la un comportament "viteaz", epatant: dorinta de a impresiona, anularea instinctelor de autoconservare, gesturi antisociale sau pur si simplu ridicole.



Imediat ce efectul stimulant al energizantelor este depasit, raman urmarile alcoolului, care sînt chiar amplificate: cercetarile arata ca exista o concentratie mai mare de alcool in sange atunci cand se consuma concomitent cafeina si alcool.



Mai mult, si alcoolul, si cafeina tind sa deshidrateze, fapt care afecteaza toate procesele corpului si, in special, capacitatea acestuia de a metaboliza alcoolul. Astfel, dupa o noapte de consumat alcool si energizante, exista toate premisele ca mahmureala sa fie teribila.



Asadar, bauturile energizante pot cauza efecte nu doar neplacute, ci cu adevarat periculoase, daca sînt consumate in exces, foarte frecvent sau in combinatie cu alcool, ori alte surse de cofeina.



Faptul ca sînt comercializate in doze mici face dificil de gestionat cantitatea consumata - este usor sa consumi, intr-o singura ora, o cantitate de douazeci de ori mai mare de cofeina decat cea recomandata, fara sa mai punem la socoteala si continutul de zahar.



De asemenea, energizantele pot avea efecte mult amplificate la persoanele care sufera de afectiuni cardiace sau daca sînt consumate in conditii de temperaturi caniculare sau efort fizic intens.



Un consum ocazional si moderat nu va presupune, cel mai probabil, niciun risc serios. Totusi, prin continutul mare de cofeina si zahar si prin combinatia de substante chimice ale caror efecte nu sînt pe deplin cunoscute, bauturile energizante nu sînt o sursa de incredere pentru a ne procura vitalitatea - si, cu certitudine, nu combinate cu alcool.



Exista si beneficii?

In fata unei palete atat de variate de dezavantaje si riscuri, pare greu de crezut ca energizantele ar putea avea cu adevarat vreun beneficiu. Pe termen scurt, acestea reusesc sa combata starea de somnolenta si sa tina organismul in priza, insa granita catre cealalta extrema este mult prea firava.



Un posibil avantaj al energizantelor este ca sînt usor de transportat si pot fi consumate oriunde, spre deosebire de cafea, care necesita un timp de preparare mai mare.

Acestea nu sînt insa argumente suficiente pentru a sustine consumul de bauturi energizante.



Conform unei analize publicate in Jurnalul Academiei Americane de Pediatrie, nu au fost identificate niciun fel de beneficii terapeutice in cazul acestora - dimpotriva.



Alternative

Daca va simtiti fara vlaga, extenuat, lipsit de pofta de viata, coplesit de sarcinile de serviciu sau de examene, e mai indicat sa apelati la alte metode de a fi mai energic:



- faceti miscare cu regularitate

- mancati echilibrat - limitati carbohidratii si supravegheati combinatiile alimentare pe care le faceti (consumul concomitent de proteine si carbohidrati oboseste organismul)

- consumati cafea, cu moderatie - preferati cafeaua, in locul energizantelor, insa nu abuzati (maximum doua cesti sînt mai mult decat suficiente, insa e bine sa tineti cont si de particularitatile corpului dumneavoastra - daca de exemplu sînteti hipertensiv, cafeaua trebuie consumata in cantitati mici si, cu atat mai mult, nu aveti niciun motiv sa consumati bauturi energizante)

- consumati ceaiuri - ceaiurile contin o cantitate foarte mica de cofeina, in comparatie cu energizantele (evident, efectul nu va similar, insa va puteti forma un obicei sanatos, band constant ceaiuri indulcite cu miere)

- consumati din cand in cand o bucatica de ciocolata - fiti atenti insa la cantitate si la frecventa obiceiului (optati pentru ciocolata neagra, pentru ca are un continut mult mai scazut de zahar si o cantitate mare de cacao, care contine cofeina)