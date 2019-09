Ce beneficii aduc sănătăţii frunzele de gutuie

Toate părțile componente ale gutuiului se folosesc în scopuri terapeutice: frunzele, fructele, sîmburii, cotorul fructului și chiar scoarța de pe crenguțele tinere ale gutuiului.

Cu un conţinut ridicat de apă (70-72%), zaharuri (6-13%), vitamine (A, B, PP) şi minerale (calciu, fier, fosfor, potasiu), gutuile aduc beneficii sănătăţii dacă sînt consumate ca atare, sub formă de remedii naturiste, fie folosite la prepararea deserturilor.Sub formă de infuzie, decoct, macerat, emulsie sau lichior medicinal, gutuile au grijă de sănătatea digestivă, de problemele respiratorii, dar şi de arsuri sau eczeme.Nici frunzele de gutui nu sînt de neglijat. Ele conțin acizi organici, dintre care acidul quinic are cea mai mare concentraţie (aproximativ 72%), fiind urmat de acizii citric (circa 13%), oxalic, malic, fumaric şi shikimic. În frunzele gutuilor se mai găsesc numeroşi alţi compuşi fitochimici cu acţiune antioxidantă şi antiinflamatorie dovedită, precum quercetina şi rutinul.Iată cîteva dintre beneficiile ceaiului din frunze de gutui!Beneficiile ceaiului din frunze de gutui - tratează afecțiunile ficatului și pancreasuluiStudii recente japoneze au arătat că gutuile au substanțe importante antivirale, care au rol important în cazurile de hepatită. Sucul de gutui, dar și gutuile crude sînt cele mai bune pentru tratarea bolilor de ficat și pancreas. Sucul de gutui diluat cu suc de mere este foarte benefic pentru activitatea pancreasului.Ceea ce este extraordinar la acest fruct este faptul că și frunzele au proprietăți deosebite. Așadar, nu ezitați să luați frunze de gutui, care lăsate la uscat fac un ceai excelent pentru diverse afecțiuni. De pildă, suferinzii de hipertensiune ar trebui să facă macerat din frunze de gutui, acesta reglează tensiunea arterială.Beneficiile ceaiului din frunze de gutui - tratează hipertensiunea arterială și reglează glicemiaCeaiul din frunze de gutui se folosește în tratarea insuficienței cardiace și a bolilor de ficat. Pentru persoanele cu afecțiuni cardiovasculare, atît ceaiul, cît și fructele proaspete le sînt benefice.Datorită numeroaselor vitamine conținute în frunzele de gutui, acestea se folosesc sub formă de infuzie și pentru stările de nervozitate, depresie, agitație, insomnie. Frunzele de gutui au efecte sedative, iar substanțele prezente în frunze și fruct sînt antidepresive.De asemenea, ceaiul din frunze de gutui, dar și gutuile crude sînt foarte utile în curele de slăbire, deoarece au proprietăți diuretice și depurative. Așadar, ajută la eliminarea toxinelor din organism și a kilogramelor în plus. De altfel, toamna este unul dintre cele mai bune anotimpuri pentru slăbit, avînd atîtea fructe și legume proaspete care ajută la detoxifiere și slăbire.Datorită conținutului de acid quinic, acid malic, oxalic și citric, beneficiile frunzelor de gutui sînt foarte intens studiate de specialiștii în biochimie. Frunzele mai conțin și alți compuși fitochimici, cu acțiune antiinflamatorie și antioxidantă.Diabetul zaharat este o altă boală ce poate fi ținută sub control prin infuzia de ceai de frunze de gutui. O lingură de frunze de gutui la o cană de apă fiartă, porționată în trei este suficient.Beneficiile ceaiului din frunze de gutui - excelent remediu pentru răceli, gripe și infecții gastro-intestinaleGutuile sînt recunoscute pentru efectele lor benefice în răceli și gripe, iar ceaiul din frunzele gutuilor este un remediu natural foarte bun pentru tusea convulsivă. De altfel, unele persoane îl folosesc și în crizele de astm.Gutuile sînt un remediu la îndemînă în această perioadă pentru cazurile de infecții gastro-intestinale sau diaree. Astfel, se prepară un decoct din 5 grame de frunze de gutui, peste care se toarnă 200 de ml de apă fiartă. Decoctul se ține pe baie de aburi încă 20 de minute. Se lasă la răcit și se pune într-o sticlă, care se completează cu apă fiartă și răcită. Se iau zilnic 2 linguri de decoct de trei ori.Ceaiul din frunze de gutui este remediu excelent împotriva mătreții și se folosește cu încredere pentru întărirea firului de păr și hrănirea lui.