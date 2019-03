Cauzele şi simptomele astmului bronşic

În crizele de astm, mucoasa căilor aeriene se îngroaşă şi scade diametrul căilor respiratorii. Cauzele astmului sînt diverse şi implică interacţiunea între predispoziţia genetică şi factorii de mediu (fum, praf, pulberi).

alergii (alimentare sau asociate cailor respiratorii)

fumat (atat fumatul activ, cat si cel pasiv pot determina aparitia astmului, mai ales in cazul bebelusilor ale caror mame fumeaza in timpul sarcinii)

infectii respiratorii recurente si netratate corespunzatoR

substante nocive din mediul inconjurator (in special sensibilizanti din mediul ocupational).

factorii genetici (copiii ai caror parinti au aceasta afectiune sînt cu 70% mai expusi riscului de a se imbolnavi de astm)

obezitatea (aceasta conditie creste riscul de astm si scade controlul asupra bolii),

sexul – barbatii sînt mai expusi astmului in copilarie, in timp ce femeile prezinta un risc crescut de imbolnavire in perioada maturitatii (conform dr. Dragos Bumbacea, dr. Daciana Toma, curs de Educatie Medicala Continua “Introducere in astm”).

factori de mediu iritanti precum fum, mirosuri puternice, poluare, mucegai (1 din 10 cazuri de astm cu debut la maturitate sînt determinate de acesti sensibilizanti ocupationali)

factori ce tin de schimbarile meteo (umiditate crescuta a aerului, temperaturi scazute, schimbari bruste de temperatura)

stari emotionale tensionate (anxietate, perioade de stres si presiune prelungite).

atacuri de tuse si episoade agresive de wheezing (respiratie suieratoare intalnita mai ales in cazul copiilor)

dureri in zona toracica

dificultate in respiratie

probleme cu somnul cauzate de respiratia greoaie si sacadata.

