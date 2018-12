Cătina şi foloasele acesteia

Fructele acestei plante sînt cele mai eficace polivitamine naturale. Ele conțin o concentraţie sporită de vitamina A şi betacaroten, un puternic antioxidant, care înlesneşte regeneraţia ţesuturilor prin formarea de celule noi.

Aceste substanțe vitale ajută sistemul imunitar să nu se îmbolnăvească. Cătina se consumă în mai multe feluri, atît în stare pură, cu miere, cît şi sub formă de praf, suc, ulei, tinctură etc. Cătina este o doctorie, care sporeşte imunitatea, vindecă rănile, are proprietăţi antiinflamatoare, anticancerigene, astringente, totodată, sînt un antibiotic natural, dar şi un afrodisiac.Această plantă vindecă în cazul: bolilor hepatice, oculare, răceli, viroze respiratorii, boli de stomac, urticării, eczeme, ateroscleroză, oboseală cronică, extenuare.Efectele adverse ale fructelor de cătină sînt necunoscute sau neglijate, în multe cazuri. Contraindicațiile pot provoca diverse complicații, cînd nu se respectă doza. Folosirea plantelor nu este complet inofensivă.Depășirea dozelor și termenilor provoacă dereglări în funcționarea echilibrată a organismului. Cătina le este contraindicată bolnavilor cu colecistită acută, pancreatită, diaree cronică.Bărbaţilor cătina albă le poate provoca prostatită adenomatoasă, iar femeilor – mastopatie, din cauza conţinutului de fitohormoni. În caz de astm bronşic şi în alte cazuri rare, betacarotenul poate cauza alergie.