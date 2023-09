Casa Christie's anulează o controversată vânzare de bijuterii care i-au aparţinut unei miliardare austriece

Casa de licitaţii Christie's a decis să anuleze vînzarea ultimelor loturi din colecţia de bijuterii a miliardarei austriece Heidi Horten, în urma controverselor legate de relaţia soţului acesteia cu Germania nazistă, informează vineri AFP.

Într-un e-mail trimis vineri AFP, Christie's a precizat că "a luat decizia de a nu mai continua alte vînzări de bunuri din averea lui Heidi Horten", confirmînd o informaţie publicată de The New York Times, notează Noi.md cu referire la agerpres.



Peste 700 de bijuterii făceau parte din colecţia Horten, multe dintre acestea fiind vîndute în luna mai pentru o sumă totală de 202 milioane de dolari. Ultimele loturi urmau să fie scoase la licitaţie în luna noiembrie.



Însă, potrivit Christie's, "vînzarea colecţiei de bijuterii a lui Heidi Horten a făcut subiectul unei atenţii intense şi reacţiile pe care aceasta le-a suscitat ne-au afectat profund pe noi şi pe mulţi alţii, iar noi vom continua să reflectăm asupra lor".



Chiar înainte de vînzarea din luna mai, Christie's a explicat de mai multe ori de ce a ales să accepte să vîndă această colecţie impresionantă de bijuterii.



Pentru a răspunde criticilor primite, prestigioasa casă de licitaţii precizase că încasările din vînzare vor fi în totalitate donate către cauze filantropice.



În plus, "Christie's va oferi o contribuţie semnificativă" din veniturile obţinute de pe urma vînzării unor instituţii evreieşti şi programe educaţionale despre Holocaust, "care au o importanţă vitală", după cum a dat asigurări Rahul Kadakia, licitator şi director internaţional al departamentului bijuterii în cadrul casei de licitaţii.



Însă, această promisiune nu a pus capăt criticilor, inclusiv din partea Comitetului Evreiesc American. De asemenea, Consiliul Reprezentativ al Instituţiilor Evreieşti din Franţa (Crif) s-a opus vînzării considerînd-o "indecentă".



Potrivit The New York Times, Yad Vashem, Memorialul Victimelor Holocaustului, a refuzat o donaţie din partea casei de licitaţii, iar alte organizaţii au procedat la fel, din cauza originii averii soţului lui Heidi Horten.



Acesta deţinea unul dintre cele mai mari lanţuri de magazine universale din Germania. În 1936, la trei ani după venirea la putere a lui Adolf Hitler, el a preluat compania textilă Alsberg, ai cărei proprietari evrei fugiseră, înainte de a prelua alte cîteva magazine care aparţinuseră unor evrei, înainte de război.



Ulterior, Helmut Horten a fost acuzat că a profitat de pe urma "arianizării" proprietăţilor evreieşti (măsuri de spoliere care vizau transferarea proprietăţii întreprinderilor deţinute de persoane de origine evreiască).