Care sînt cele trei forțe de bază care au o influență dominantă în lume

O influența dominantă în lume este acum exercitată de trei forțe: cea financiară, conflictul intern și conflictul extern.

Despre acest lucru a declarat finanțatorul american, Ray Dalio.



El a menționat că aceste trei forțe principale activează acum. "Ele nu au funcționat în timpul vieții noastre, dar au funcționat de multe ori în istorie", a spus el.

"Aceste trei forțe principale includ crearea multor datorii și tipărirea multor bani pentru a acoperi aceste datorii. Guvernul are un deficit mare și nu are suficienți bani, de aceea este nevoit să tipărească bani", a subliniat Ray Dalio.



Potrivit acestuia, a doua forță este conflictul intern.



"Numărul conflictelor care apar în țară se datorează, în mare parte, celui mai mare decalaj de bunăstare pe care îl avem din anii 30. Ele generează populismul celor de stânga și de dreapta, mai ales atunci cînd apar greutăți financiare", a remarcat finanțatorul american.



El a subliniat că a treia forță este o putere în creștere care provoacă puterea existentă, în principal sub forma Chinei și, într-o oarecare măsură, a Rusiei.



"Deci, haideți să-l numim conflictul marelor puteri. Există un ciclu: are loc un război, ca în 1945, apoi după război există cîștigători, iar acești cîștigători determină regulile jocului. Apoi, există evoluția altor țări care devin mai competitive și apare din nou un conflict cu privire la cine controlează situația. La noi are loc acum această dinamică. Deci aceste trei forțe - financiară, conflictul intern și conflictul extern-influențează sau au o influență dominantă", a spus Ray Dalio.