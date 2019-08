Care este secretul dinților albi Diverse 25 august 2019, 22:03

Cărbunele medicinal are efect de albire a dinților, chiar dacă în primă fază îți înnegrește dinții.

Care este procedura? Adaugă puţin praf de cărbune, pisează o tabletă sau desfă o capsulă pe periuţa de dinţi şi periază timp de 3-5 minute suprafaţa dinţilor. Clăteşte bine gura, pentru a înlătura orice urmă de cărbune. Procedura se efectuează doar o dată pe săptămînă!

Cărbunele este un material cu textură poroasă şi are efect abraziv. Este folosit, de regulă, pentru tratamentul indigestiei, fiind considerat un adevărat pansament natural pentru stomac.

Însă cărbunele are o proprietate de care trebuie să știi. Absoarbe taninii, pigmenţi care se găsesc în fructele de culoare mov, cum sînt fructele de pădure, sau băuturi precum ceai, cafea sau vin, substanţe care sînt de vină pentru discoloraţiile dentare.

Cărbunele are avantajul de a fi mult mai ieftin decît alte metode profesionale de albire, este şi mai puţin toxic şi nu cauzează iritaţii ale gingiilor, spre deosebire de albirea cu peroxid de hidrogen.