Cancerul de sîn: Metodele de depistare şi sfaturi pentru prevenire

Cancerul de sîn este cel mai frecvent tip de cancer în rîndul femeilor la nivel mondial, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Evitaţi să deveniţi supraponderală. Obezitatea creşte riscul de cancer mamar după menopauză, perioadă cînd incidenţa aceste afecţiuni este maximă.

Evitaţi terapia de subtituţie hormonală. Dacă totuşi trebuie să luaţi hormoni pentru a îmblînzi simptomele menopauzei, evitaţi medicamentele cu progesteron sau utilizaţi-le numai 3 ani.

Hrăniţi-vă sănătos. Mîncaţi cît mai multe fructe şi legume, cereale integrale şi consumaţi cît mai puţine băuturi carbogazoase şi grăsimi. Proteinele se pot obţine din piept de pui şi peşte, renunţaţi la carnea de porc sau limitaţi consumul.

Consumaţi alcool cu moderaţie sau deloc. Băuturile alcoolice cresc riscul de cancer mamar.

Faceţi sport. Exerciţiul fizic este asociat cu un risc scăzut al bolii.

Faceţi mişcare în fiecare zi. Studiile au arătat că efortul fizic reduce riscul de cancer mamar cu 10-30%.

Dacă luaţi medicamente blocante ale estrogenului şi aveţi peste 60 de ani, consultaţi medicul curant asupra posibilelor efecte adverse ale unora dintre aceste substanţe.

Nu fumaţi. Pe lîngă alte efecte negative, fumatul o perioadă îndelungată este asociat cu un risc crescut al cancerului mamar.

Participaţi la sondaje şi campanii care implică prevenţia cancerului mamar.

În fiecare an, 1.676.633 de cazuri noi sînt diagnosticate în lume, iar peste 520.000 de femei mor din cauza acestei boli. Asta înseamnă că undeva în lume, la fiecare minut care trece, o femeie moare din cauza cancerului de sîn.Cancerul de sîn se poate trata dacă îl depistezi la timp! Tot ce trebuie să faci este să îţi examinezi sînii în fiecare lună (după 7-14 zile de la prima zi de menstruaţie), iar dacă descoperi ceva diferit să mergi la medicul de familie.Lucrurile care ar trebui să le trimită pe femei imediat la medic sînt: noduli, denivelări, modificări de formă, culoare sau simetrie, plieri, mameloane întoarse înăuntru, secreţii.Aceste două metode imagistice se completează, nu se exclud:Ecografia este o investigaţie non-invazivă de analiză a sînului cu ajutorul ultrasunetelor, singura relevantă pentru femeile cu vîrsta sub 40 de ani. Aceasta nu doare, nu prezintă riscuri şi nu este o metodă iradiantă, însă nu este 100% sigură pentru depistarea tumorilor iar nodulii de mici dimensiuni nu sînt descoperiţi. În situaţii excepţionale, cînd există suspiciune întemeiată din partea medicului, pot exista recomandări pentru a face mamografie, chiar şi sub 40 de ani.Mamografia se realizează doar la recomandarea medicului, în funcţie de istoricul medical, în special după vîrsta de 40 de ani. Aceasta este o metodă iradiantă, cauzează un mic disconfort din cauza presiunii aplicate pe sîn, dar are capacitatea de a descoperi nodulii foarte mici, deci de a depista în fază incipientă cancerul de sîn."Mamografia este, de regulă, contraindicată femeilor sub 40 de ani, deoarece există mai mult ţesut glandular şi nu sînt evidenţiate eventuale leziuni" explică Dr. Dan Jinga, medic primar oncologie medicală.Pe lîngă autoxaminarea sînilor şi prezenţa la medic, pentru efectuarea preventivă a ecografiei sau mamografiei, ţineţi cont de următoarele 10 sfaturi pentru a ţine la distanţă cancerul mamar: