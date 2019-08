Bolile care apar din cauza gîndurilor negative

Persoanele îngrijorate sau stresate se îmbolnăvesc de ulcer, tinerii care nu au încredere în ei se confruntă cu acneea, iar cei care sînt nemulțumiți de realizările lor fac boli de ficat.

Însă oamenii optimiști, încrezători, se vindecă mai repede și sînt mai puțin predispuși la afecțiuni.Deși o minimă cantitate de stres poate fi mobilizatoare și ajută la obținerea rezultatelor bune în activitățile pe care le întreprindem, dozele mari de stres au un impact negativ asupra sănătății.Cercetătorii în domeniul psihosomaticii sînt de părere că dezechilibrele emoționale pe care le resimțim la nivel psihic, neluate în seamă, se transformă în timp în afecțiuni fizice. Astfel, cînd rezistența psihică cedează, începe să fie afectat organismul.Tulburările emo­ționale suprimate (stres, su­ferință, anxietate, sentimentul singurătății, furie reprimată, sentimentul neîmplinirii) favorizează eliberarea de substanțe chimice în organism – adrenalina, cortizolul (hormonul stresului) care în cantități mari afectează buna funcționare a organelor interne. Afecțiuni ale pielii pot apărea în cazul persoanelor anxioase, cu nevoie crescută de a deține controlul sau în cazul persoanelor dependente emoțional. De asemenea, lipsa de încredere cauzează acneee. Pe măsură ce adolescentul este ajutat să elibereze frustrările și să capete încredere in sine, acneea se poate ameliora.Potrivit doctorulzilei.ro, afecțiunile părului au legătură cu puterea pe care o exprimăm la exterior, în raport cu ceilalți. Cînd părul are perioade în care cade mai mult, el poate arăta faptul că persoana resimte o oboseală cronică.Afecțiunile stomacului oglindesc modul în care procesăm resursele disponibile. Hiperaciditatea gastrică este expresia unei măcinări mentale excesive în raport cu resursele materiale. Persistența ei în timp îndelungat se va repercuta în gastrită, simbolul stresului material, financiar, sau în ulcer, care semnalizează deja o stare de îngrijorare și de tensiune continue.Hipotensiunea arterială are legătură cu perceperea lipsei de protecție și de securitate, resimțite la nivel emoțional. Persoanele hipotensive au nevoie constantă de afecțiune, de siguranță și de echilibru.Furia reprezintă afecțiunile ficatului. Acesta transformă principiul alimentar în energie. Dezamăgirile, decepțiile, nemulțumirea de sine și furia la adresa propriei persoane sînt principalii dușmani ai acestuia. Atunci cînd ficatul suferă, există gînduri toxice care parazitează mintea. Este indicat să conștientizăm ce factor anume ne produce furie sau nemulțumire.