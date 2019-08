Biroul tău de la muncă este mult mai murdar decît ți-ai putea imagina Diverse 12 august 2019, 04:35

S-ar putea să rămîi surprins, dar un birou obișnuit are de 400 de ori mai mulți germeni decît un capac de toaletă, conform Independent.

Un studiu condus de The University of Arizona arată că sursa de bacterii sînt oamenii. Mai mult, cercetătorii au descoperit că, prin comparație cu femeile, bărbații au de pînă la trei sau patru ori mai multe bacterii pe birouri, telefoane, computere, tastaturi, dulapuri și alte obiecte personale. Motivele ar putea fi faptul că bărbații au birouri mai mari – așadar, un spațiu de depozitare mai mare – dar și obiceiuri sanitare mai puțin rafinate decît ale femeilor.

Flora microbiană de pe telefoane merită menționată, deoarece telefoanele sînt adeseori duse în apropierea urechilor și gurii. Cercetările arată că majoritatea telefoanelor mobile conțin de 10 ori mai multe bacterii decît capacele de toaletă. Din acest motiv, e bine să te asiguri că îți cureți constant cu un ser sau un gel antibacterian telefonul – iar dacă tot faci asta, nu ignora nici mouse-ul, tastatura și ecranul computerului sau laptop-ului de la birou.

O altă sursă de microbi sînt pixurile și stilourile pe care la împrumuți. Dacă ai obiceiul să ronțăi pixuri și să le împrumuți la colegi care poate nu au cele mai bune obiceiuri cînd vine vorba de igienă, te expui unui risc inutil.

Nu în ultimul rînd, cănile de cafea de la birou nu sînt cele mai sigure. Cei de la Public Health England spun că trebuie să fii foarte atent cu aceste căni și să le cureți de fiecare dată înainte să le folosești. Cercetările arată că 90% din cănile de cafea de la birou sînt pline de germeni, iar 20% din căni conțin materii fecale. Dacă aveai nevoie de un motiv să îți cumperi propria ta cană de cafea pentru birou, acum l-ai găsit.