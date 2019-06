Beneficiile surprinzătoare ale roşiilor pentru sănătate

Fie că ne referim la roșie ca legumă sau ca fruct, nu este nicio îndoială că este un super-aliment care ar trebui mîncat cît mai des de majoritatea oamenilor.

Specialiștii numesc roșia "aliment funcțional", adică un aliment care face mai mult decît să furnizeze nutrienți de bază. Ea previne boli cronice, dar oferă și alte beneficii pentru sănătate, ca urmare a fitochimicalelor cum ar fi licopenul. O roșie medie (aproximativ 123 grame) furnizează 22 de calorii, 0 grame de grăsimi, 5 grame de carbohidrați (dintre care 1 gram de fibre și 3 grame de zahăr) și 1 gram de proteine.Iată cîteva beneficii ale roșiilor pentru organism:Sursă de antioxidanți puternici, precum vitaminele A, C și licopenul, roșiile combat efectele radicalilor liberi. Studiile au arătat că roșiile previn cancerul de prostată, colorectal, pulmonar, stomac, ovarian, de col uterin și de esofag.Betacarotenul care este găsit și în morcovi, ajută la protejarea pielii împotriva efectelor nocive ale soarelui. Licopenul din roșii face pielea mai puțin sensibilă la razele UV, acestea fiind una din cauzele principale ale apariției ridurilor.De asemenea, colagenul, sistemul de sprijin al pielii, este dependent de vitamina C, un alt antioxidant care previne daunele cauzate de soare, poluare, care previne ridurile și îmbunătățește textura.Calciul și vitamina C din roșii, ambele sînt foarte bune pentru repararea și consolidarea oaselor. Lipsa de licopen din dieta unei femei aflate la menopauza este strîns legată de apariția osteoporozei. Licopenul se pare că îmbunătățește masa osoasă, de aceea consumul de roșii este o modalitate foarte bună de a lupta împotriva osteoporozei.Un aport scăzut de sodiu este esențial pentru scăderea tensiunii arteriale, dar la fel de important este și creșterea aportului de potasiu, mineral care ajută vasodilatatia.Conținutul de fibre, potasiu, vitamina C și colină din roșii, toate ajută la păstrarea sănătății inimii. Acestea ajută la scăderea colesterolului. Astfel, incluzînd roșiile în dietă poți preveni atacul de cord, dar și accidentul vascular cerebral.Roșiile sînt o sursă de crom, acesta ajutînd la reglarea zahărului din sînge. De asemenea, și fibrele au același efect.