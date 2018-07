Beneficiile surprinzătoare ale porumbului fiert

Specialistii germani in biologie celulara vegetala de la Universitatea din Köln au descoperit recent prezenta in boabele de porumb a unor substante derivate ale acizilor arahidic si palmitic, extrem de importante pentru sanatatea organismului.

Substantele cu pricina sînt, din punct de vedere chimic, acizi grasi, ceto-acizi, rezultati din oxidarea acidului palmitic si arahidic.

Incepand cu secolul al XIX-lea, a inceput sa fie cultivat masiv fiind utilizat doar la producerea fainei. Astazi, sta la baza a numeroase mancaruri traditionale din diverse tari, dar in aceasta perioada este consumat frecvent fiert. Porumbul este bogat in acizi grasi nesaturati (85 - 90%), contine multe hidrocarburi, amidon, albumine, foarte multe vitamine din grupa B, vitamina E, vitamina K, fier, fosfor, magneziu, zinc, potasiu si fibre.

Chiar daca prin fierbere isi pierde din substantele nutritive, peste 60% dintre acestea se pastreaza, scrie Agerpres. Are efect impotriva stresului fiind bogat in vitaminele din grupa B, mai ales in vitamina B1, care are actioneaza asupra functionarii sistemului nervos, a muschilor, a inimii si asupra productiei de globule rosii, potrivit adevarul.ro.

Prin continutul de vitamina E, ne protejeaza impotriva artritei, scade nivelul colesterolului reducand astfel riscul de ateroscleroza si, implicit, de infarct. Ajuta si la procesul de reinnoire al celulelor. Mai mult, porumbul fiert contine si potasiu, necesar pentru buna functionare a muschilor si a inimii.

Porumbul nu contine gluten, deci poate fi consumat si de cei cu intoleranta sau boala celiaca si inlocuieste cu succes orezul, graul si alte cereale cu gluten. Ajuta in prevenirea cancerului la plamani datorita continutului mare de beta-cryptoxanthin. Protejeaza vederea, datorita zeaxantinei pe care o contine.

Ajuta la mentinerea capacitatilor cognitive si incetineste procesul de imbatranire a creierului cu pana la 10%, datorita continutului mare de tiamine. Ajuta la intarirea sistemului imunitar si la prevenirea cancerului de colon. Influenteaza in bine starea de spirit. Vindeca raceala prin continutul de vitamina A.

Femeile gravide isi pot asigura doza necesara de acid folic Uleiul obtinut din germeni de porumb contine intr-un procent insemnat vitamina E, care contribuie la fortificarea sistemului imunitar si muscular al omului. Este recomandat in alimentatia bolnavilor de diabet.

Trateaza ulcerul gastric si duodenal, impreuna cu sunatoarea sau cu mierea de albine. Caderea excesiva a parului poate fi stopata prin masaje ale scalpului cu ulei de porumb. Acest ulei e un adevarat elixir pentru suferinzii de cardiopatie ischemica. Este recomandat sa consumam porumbul fiert simplu, nu alaturi de alimente cu continut mare de calorii.